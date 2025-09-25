Chính trị

Đối ngoại

Họp mặt kỷ niệm 76 năm Quốc khánh CHND Trung Hoa

SGGPO

Chiều 25-9, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TPHCM (HUFO) và Hội Hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc TPHCM tổ chức họp mặt kỷ niệm 76 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (1-10-1949 – 1-10-2025).

Tham dự có ông Hồ Xuân Lâm, Phó Chủ tịch HUFO; ông Đường Lập, Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại TPHCM; đại diện lãnh đạo các sở, ngành thành phố cùng đông đảo bạn bè hai nước.

IMG_20250925_190646.jpg
Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc TPHCM Trần Kháng Chiến phát biểu. Ảnh: THỤY VŨ

Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Trần Kháng Chiến, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc TPHCM, ôn lại chặng đường 76 năm xây dựng, phát triển của Trung Quốc và nhấn mạnh quan hệ hữu nghị Việt - Trung là tài sản chung quý báu do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông đặt nền móng, luôn được các thế hệ gìn giữ, vun đắp.

Ông cho biết, năm 2024, kim ngạch thương mại hai bên đạt 24,4 tỷ USD; riêng 6 tháng đầu năm 2025 đạt 11,78 tỷ USD. Trung Quốc hiện xếp thứ 16 trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại TPHCM. Giao lưu văn hóa, giáo dục, thể thao giữa nhân dân hai nước cũng không ngừng được thúc đẩy.

IMG_20250925_190548.jpg
Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại TPHCM Đường Lập phát biểu. Ảnh: THỤY VŨ

Đáp lời, Tổng Lãnh sự Đường Lập cảm ơn sự phối hợp của HUFO và Hội Hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc trong tổ chức sự kiện; khẳng định quan hệ Trung - Việt đang phát triển tốt đẹp, với nhiều chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao. Ông cam kết Tổng Lãnh sự quán sẽ tiếp tục thúc đẩy giao lưu nhân dân, làm sâu sắc hơn tình hữu nghị truyền thống, đóng góp vào hòa bình và phát triển khu vực.

IMG_20250925_190651.jpg
Phó Chủ tịch HUFO Hồ Xuân Lâm tặng hoa chúc mừng Tổng Lãnh sự Trung Quốc Đường Lập.
Ảnh: THỤY VŨ
Tin liên quan
THỤY VŨ

Từ khóa

Việt Nam Trung Quốc TPHCM Quốc khánh Trung Quốc

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn