Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được tiếp tân Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ Melissa A. Brown

Chiều 25-9, đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, đã tiếp bà Melissa A. Brown, tân Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại TPHCM đến chào ra mắt.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được và bà Melissa A. Brown, Tân Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại TPHCM. Ảnh: XUÂN HẠNH

Tại cuộc tiếp, đồng chí Nguyễn Văn Được chúc mừng bà Melissa A. Brown nhận nhiệm vụ mới tại TPHCM, đồng thời tin tưởng bà Mellissa A. Brown sẽ có nhiều đóng góp thúc đẩy quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam nói chung, cũng như quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa TPHCM và Hoa Kỳ nói riêng ngày càng phát triển.

Đồng chí Nguyễn Văn Được tiếp bà Melissa A. Brown nhận nhiệm vụ mới tại TPHCM. Ảnh: XUÂN HẠNH

Đồng chí Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, TPHCM luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác thực chất, bền vững với Hoa Kỳ. Chủ tịch UBND TPHCM cũng nhắc lại nhiều hoạt động giao lưu ý nghĩa gần đây, như Lễ kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao, Lễ hội Giao lưu hữu nghị Việt Nam – Hoa Kỳ… góp phần làm sâu sắc thêm sự hiểu biết và tình cảm giữa nhân dân hai nước.

Trên cơ sở kết quả hợp tác hiệu quả thời gian qua và định hướng phát triển của TPHCM, đồng chí Nguyễn Văn Được đề xuất một số định hướng hợp tác ưu tiên trong các lĩnh vực kinh tế, giáo dục và phát triển nguồn nhân lực; đồng thời tiếp tục vận động giảm thiểu hàng rào thuế quan của Hoa Kỳ đối với Việt Nam.

Đoàn đại biểu hai bên chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: XUÂN HẠNH

Bày tỏ vui mừng khi nhận nhiệm vụ tại TPHCM, bà Melissa A. Brown khẳng định hợp tác kinh tế sẽ là một trong những ưu tiên hàng đầu của bà trong nhiệm kỳ này. Theo bà Melissa A. Brown, hợp tác giáo dục là lĩnh vực quan trọng trong quan hệ song phương, trong đó truyền thống hiếu học của học sinh, sinh viên hai bên là điểm chung để hai nước tiếp tục mở rộng hợp tác.

Bà Melissa A. Brown cam kết sẽ thúc đẩy các hoạt động hợp tác kinh tế nói chung và nhiều chương trình hợp tác cụ thể với TPHCM nói riêng, trong đó bày tỏ mong muốn đồng hành với TPHCM trong quá trình chuyển đổi số của thành phố.

Bà Melissa A. Brown cũng bày tỏ mong muốn TPHCM tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tư, mở rộng hoạt động; khẳng định Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ sẽ đồng hành, hỗ trợ thành phố trong lĩnh vực y tế và hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

XUÂN HẠNH