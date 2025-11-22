TPHCM tổ chức Lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2025

Sáng 22-11, tại Công viên Văn Lang (phường An Đông) Lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông trên địa bàn TPHCM đã được tổ chức trang trọng, do Sở Xây dựng – Cơ quan thường trực Ban An toàn giao thông (ATGT) TPHCM chủ trì, với sự phối hợp của các sở, ngành liên quan và tổ chức Vital Strategies trong khuôn khổ Dự án “Vì an toàn giao thông đường bộ toàn cầu tại TPHCM” giai đoạn 2015–2025.

Lực lượng CSGT diễu hành tuyên truyền về xây dựng văn hóa giao thông. Ảnh: QUỐC HÙNG

Đây là hoạt động thường niên mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, nhằm tưởng nhớ những nạn nhân không may thiệt mạng vì tai nạn giao thông, đồng thời cảnh báo cộng đồng về hậu quả nghiêm trọng của các hành vi vi phạm luật giao thông.

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mỗi năm toàn cầu có khoảng 1,3 triệu người tử vong và 50 triệu người bị thương do tai nạn giao thông. Tại Việt Nam, trung bình mỗi ngày có hơn 20 người chết và gần 30 người bị thương. Những con số ấy là hồi chuông cảnh tỉnh về thảm họa giao thông đang diễn ra từng ngày.

Phát biểu tại lễ tưởng niệm, ông Võ Khánh Hưng – Phó Giám đốc Sở Xây dựng, Phó Ban ATGT TPHCM – cho biết, trong 11 tháng năm 2025, TP ghi nhận 1.926 vụ tai nạn giao thông, làm 961 người chết và 1.121 người bị thương. Tỷ lệ tử vong chiếm tới 49,8% số vụ. “Trung bình mỗi ngày có 2,9 người thiệt mạng – một con số đau xót, thể hiện rõ tính cấp thiết của công tác đảm bảo an toàn giao thông,” ông nhấn mạnh.

Tại buổi lễ, những câu chuyện mất mát do tai nạn được chia sẻ đã để lại nhiều cảm xúc. Anh Nguyễn Thái Sơn, đại diện gia đình nạn nhân, nghẹn ngào kể lại bi kịch khi mất cả vợ và hai con nhỏ chỉ vì một người lái xe uống rượu bia.

"Trong phút chốc, tôi mất cả gia đình đang yên vui. Hai con tôi còn quá nhỏ… nhưng tất cả đã dừng lại mãi mãi” - Anh Sơn nói và tha thiết kêu gọi mọi người tuân thủ luật giao thông để không gia đình nào phải chịu nỗi đau như gia đình anh.

Theo khảo sát của Sở Xây dựng TPHCM, hành vi vi phạm giao thông phần lớn xuất phát từ chủ quan. Cụ thể, 71,8% người vi phạm vì “không thấy lực lượng CSGT”, 56,8% nghĩ có thể “né được”, 55% “làm theo người khác”. Các nghiên cứu quốc tế cũng cảnh báo: chỉ cần tăng 5% tốc độ có thể làm tăng 20% nguy cơ tử vong; người đi bộ có thể tử vong tới 80% nếu va chạm ở tốc độ 50km/giờ.

Tại chương trình, tổ chức Vital Strategies đã trao tặng TVC tuyên truyền “Hãy đi chậm lại vì sự an toàn của chính bạn và mọi người”, nhằm lan tỏa thông điệp về kiểm soát tốc độ – yếu tố then chốt trong giảm thiểu tai nạn.

Nhiều học sinh tham dự bày tỏ sự xúc động. Em Khánh Tường, học sinh lớp 11 Trường THPT Hùng Vương, chia sẻ: “Chỉ một giây bất cẩn có thể khiến mọi thứ sụp đổ. Em sẽ luôn nhắc nhở bản thân và người thân chấp hành luật giao thông”.

Trong khuôn khổ sự kiện, TPHCM triển khai đồng loạt các hoạt động truyền thông như phát sóng TVC, treo băng rôn, pa nô tại khu dân cư, trường học và cơ quan. Đặc biệt, vào sáng 24-11, sau nghi thức chào cờ, toàn TP sẽ đồng loạt phát thông điệp: “Tưởng nhớ người đi – Vì người ở lại.”

