Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài: Không để người dân đói, rét

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài thăm hỏi người dân vùng lũ tại xã Ka Đô, tỉnh Lâm Đồng, sáng 22-11

Tại thôn Lạc Thạnh, xã Ka đô (tỉnh Lâm Đồng), Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài ân cần thăm hỏi, động viên, tặng quà các gia đình bị thiệt hại do mưa lũ, mong các gia đình sớm khắc phục hậu quả lũ lụt, ổn định cuộc sống và sản xuất.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài phát biểu tại buổi làm việc với Tỉnh ủy Lâm Đồng. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài biểu dương, đánh giá cao sự chủ động ứng phó lũ lụt của tỉnh Lâm Đồng, qua đó giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ gây ra. Đồng thời đề nghị tỉnh Lâm Đồng tiếp tục huy động các lực lượng hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do lũ lụt.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài trao hỗ trợ 20 tỷ đồng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam đến tỉnh Lâm Đồng để khắc phục thiệt hại lũ lụt. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Theo Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, vấn đề môi trường đặt ra hiện nay rất lớn. Các lực lượng cần khẩn trương phun khử khuẩn; quan tâm đến đời sống, không để người dân bị đói, rét, đặc biệt là người yếu thế trong xã hội; khôi phục sản xuất. Tỉnh Lâm Đồng cần có chính sách hỗ trợ về tài chính, tín dụng để người dân khôi phục sản xuất do đặc thù nông nghiệp của Lâm Đồng là sản xuất công nghệ cao, mức đầu tư lớn nên thiệt hại cũng rất lớn. Đồng thời nhấn mạnh, tỉnh Lâm Đồng rà soát, cần thiết gì nhất để đề xuất Trung ương hỗ trợ.

Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng thông tin về tình hình mưa lũ trên địa bàn. Ảnh: ĐOÀN KIÊN Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết: Đến sáng 22-11, toàn tỉnh có 4 người tử vong, 1 người mất tích và 1 người bị thương; hơn 3.000 ngôi nhà bị ngập, sạt lở, trên 100 căn nhà bị hư hại hoàn toàn. Chính quyền và các lực lượng di dời 1.137 hộ dân đến nơi an toàn. Có khoảng 1.640ha cây trồng, chủ yếu là rau màu bị thiệt hại, trên 1.000 gia súc bị chết. Địa phương đang tiếp tục rà soát, kiểm đếm để tổng hợp đầy đủ thiệt hại về nhà ở và sản xuất nông nghiệp.

ĐOÀN KIÊN