Người dân TPHCM đổ về ga metro gửi quà cứu trợ miền Trung trong đêm khuya

Giữa khuya 21-11, dòng người lặng lẽ đổ về các ga metro tuyến số 1, từng túi quần áo, thùng mì, từng bàn tay níu trẻ nhỏ cùng đi gửi hàng hóa, để kịp lên chuyến tàu đặc biệt chở “nghĩa đồng bào” gửi về miền Trung thân thương.

TPHCM về khuya có cái se lạnh hiếm hoi của cuối tháng 11, nhưng ga Thảo Điền (phường An Khánh) lại nóng lên bởi dòng người không ngớt đổ về. Kim đồng hồ vừa qua 22 giờ, sân ga vốn vắng lặng giờ trở nên rộn ràng, người ôm túi áo quần phồng căng, người hối hả bê vài thùng mì vừa kịp mua ở siêu thị, có người dắt theo con nhỏ, đôi mắt trẻ thơ còn ngái ngủ nhưng vẫn háo hức nhìn những thùng hàng chất dần lên xe đẩy. Tất cả hướng về miền Trung ruột thịt.

22 giờ khuya 21-11, những chuyến hàng hoá nghĩa tình của người dân TPHCM gửi đến đồng bào miền Trung. Ảnh: CẨM NƯƠNG

Trong dòng người ấy, chị Nguyễn Minh Tâm (phường An Khánh) loay hoay chỉnh lại chiếc túi đựng quần áo lớn gần bằng người chị. “Từ chiều, nghe thông báo trong nhóm cư dân là Metro nhận hàng cứu trợ, cả nhà tôi lục lại tủ đồ, chọn những thứ còn tốt nhất… áo quần của người lớn, đồ trẻ con, gom lại gửi đi,” chị kể, hơi thở còn gấp vì vừa khuân vác đồ nặng.

Không xa đó, một người phụ nữ dáng nhỏ nhắn đang dìu hai con nhỏ, mỗi bé cố ôm một thùng mì gói. Chị Ngọc Mỹ (phường An Khánh) nói: “Mẹ con tôi đi metro chơi, nghe loa phát thanh kêu gọi là chạy xuống siêu thị mua liền 7 thùng mì. Tiền này là tiền tiết kiệm của hai bé, tụi nhỏ đòi góp”.

Hai đứa trẻ đứng nép sau lưng mẹ nhưng đôi mắt lại ánh lên sự tự hào. “Tôi tin vào đơn vị tiếp nhận, nên chỉ mong chia sẻ được chút gì cho bà con lúc chật vật nhất, cũng để tụi nhỏ học cách thương người.”

Chị Ngọc Mỹ đã mua ngay 7 thùng mỳ gửi tặng đồng bào miền Trung khi nghe loa phát thanh ở Metro kêu gọi. Ảnh: CẨM NƯƠNG

Lượng hàng hóa đổ về ngày một nhiều, nhân viên Metro lại xúm vào phụ nhau đẩy xe, chuyển từng bao đồ lên tàu. Quần áo, mì gói, nước uống, nhu yếu phẩm… nhanh chóng chất đầy một khoang. Tiếng bánh tàu rền nhẹ trong sân ga khuya, như tiếng nhịp tim của một thành phố đang cùng nhau gửi hơi ấm về miền Trung.

Đó không chỉ là một chuyến tàu. Đó là lời nhắn của TPHCM “lũ có cuốn trôi nhiều thứ, nhưng không thể cuốn trôi tình người”.