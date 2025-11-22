Trung ương Đoàn triển khai các hoạt động đồng hành với học sinh biên giới

Đồng thời, Trung ương Đoàn cũng ra mắt đề án “Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành với thanh thiếu nhi vùng biên giới giai đoạn 2025-2030", khởi động Chương trình Tình nguyện mùa đông 2025 và Xuân Tình nguyện 2026 cấp Trung ương.

Khởi động đề án “Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành với thanh thiếu nhi vùng biên giới giai đoạn 2025-2030"

“Hành trình đồng hành với học sinh biên giới” và đề án “Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành với thanh thiếu nhi vùng biên giới giai đoạn 2025-2030" đặt ra một số nhóm nhiệm vụ trọng tâm như: huy động nguồn lực xã hội chăm lo học sinh, thanh thiếu nhi biên giới; trang bị thiết bị học tập và kỹ năng số; mở rộng mạng lưới thanh niên tình nguyện; hỗ trợ chuyển đổi số tại cơ sở; xây dựng các mô hình sinh hoạt - học tập phù hợp điều kiện của 248 xã biên giới.

Tại lễ phát động, Trung ương Đoàn đã trao 30 suất học bổng, 200 áo ấm và nhiều phần quà thiết yếu cho học sinh; công bố lộ trình triển khai các hoạt động chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ học trực tuyến, hướng dẫn kỹ năng sống và kỹ năng số cho học sinh biên giới.

Tại sự kiện, Trung ương Đoàn và Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam ra mắt 5 đội hình thanh niên tình nguyện mùa đông 2025 - Xuân Tình nguyện 2026 trong các lĩnh vực: môi trường, y tế, giáo dục, hỗ trợ cộng đồng và chuyển đổi số. Các đội hình sẽ thực hiện nhiệm vụ tại các địa bàn biên giới đặc biệt khó khăn.

Ngay sau lễ phát động, nhiều hoạt động hưởng ứng được tổ chức như: khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí; khánh thành “Phòng máy tính cho em” với 10 máy tính; trao 10 xe đạp; tặng 200 ảnh Bác Hồ và 200 lá cờ Tổ quốc; khởi công xây dựng Cầu An Hòa 5; tổ chức tọa đàm “Thanh niên dân tộc thiểu số khởi nghiệp trong kỷ nguyên công nghệ”. Các tỉnh, thành như Hải Phòng, TPHCM cũng hưởng ứng với tổng nguồn lực hơn 11 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 21-11, Trung ương Đoàn tổ chức các hoạt động thuộc chương trình mục tiêu quốc gia tại xã Na Sang, gồm hội chợ sản phẩm thanh niên khởi nghiệp, tập huấn kỹ năng và tuyên dương 36 gương thanh niên tiêu biểu vùng miền núi phía Bắc.

HẢI ĐĂNG