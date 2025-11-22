Sư đoàn 307 cơ động lực lượng hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ tại Đắk Lắk

Sáng 22-11, tại tỉnh Quảng Ngãi, Sư đoàn 307 (Quân khu 5) tổ chức giao nhiệm vụ cho lực lượng cơ động tham gia hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk khắc phục hậu quả mưa lũ theo chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân khu 5.

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn sẵn sàng xuất quân

Đợt công tác gồm 100 cán bộ, chiến sĩ được quán triệt nhiệm vụ cụ thể, sẵn sàng phối hợp với địa phương triển khai các hoạt động giúp dân khắc phục thiệt hại do mưa lũ, góp phần sớm ổn định đời sống nhân dân.

Sư đoàn 307 tổ chức giao nhiệm vụ các lực lượng tham gia hỗ trợ địa phương ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ

Phát biểu tại buổi giao nhiệm vụ, lãnh đạo Sư đoàn yêu cầu các lực lượng nâng cao tinh thần trách nhiệm, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, chủ động trong mọi tình huống, tuyệt đối không chủ quan. Các đơn vị cần chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện, bảo đảm an toàn cho người dân và lực lượng làm nhiệm vụ.

Các chiến sĩ lên đường làm nhiệm vụ

Di chuyển đến tỉnh Đắk Lắk

NGUYỄN TRANG