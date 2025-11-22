Sư đoàn 307 cơ động lực lượng hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ tại Đắk Lắk

Đợt công tác gồm 100 cán bộ, chiến sĩ được quán triệt nhiệm vụ cụ thể, sẵn sàng phối hợp với địa phương triển khai các hoạt động giúp dân khắc phục thiệt hại do mưa lũ, góp phần sớm ổn định đời sống nhân dân.
Phát biểu tại buổi giao nhiệm vụ, lãnh đạo Sư đoàn yêu cầu các lực lượng nâng cao tinh thần trách nhiệm, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, chủ động trong mọi tình huống, tuyệt đối không chủ quan. Các đơn vị cần chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện, bảo đảm an toàn cho người dân và lực lượng làm nhiệm vụ.