Ngay sáng sớm, khi các bản tin dồn dập đưa tin: Khánh Hòa có lũ, điện thoại tôi liên tục nhận được tin nhắn từ vợ chồng con gái đang sống ở nước ngoài, từ bạn bè, đồng đội cũ, bạn văn khắp mọi miền đất nước. Dòng tin ngắn của nhà văn Vũ Thị Hồng – nguyên Trưởng Ban Phụ nữ Quân đội: “Thương lắm, Khánh Hòa ơi!” như treo lơ lửng trên màn hình, khiến mắt tôi nhòa đi. Chỉ một câu ngắn ngủi, mà lòng thắt lại.

Nhiều khu vực trung tâm tỉnh Khánh Hòa ngập sâu trong nước

Cả tuần nay, Khánh Hòa chìm trong mưa lũ. Những con đường quen thuộc hóa sông. Nước dâng, cuốn trôi nhiều tài sản, làm xáo trộn cuộc sống bao người. Nhưng giữa biển nước mênh mông, tôi không chỉ thấy sự mất mát, mà còn nhận ra một sức mạnh âm thầm – đó là tình người, là ý chí “tất cả vì dân”.

Gian khó, nghĩa tình càng bền chặt

Những ngày qua, ý nghĩa thiêng liêng của hai chữ “đồng bào” càng thấm sâu. Từng đêm trắng, các lực lượng vũ trang băng lũ, đưa dân đến nơi an toàn. Những chuyến hàng tiếp tế vượt nước sâu vào từng khu dân cư bị cô lập, những chiến sĩ che mưa chắn gió cho một sản phụ mới sinh, là hình ảnh khiến bao trái tim ấm lại.

Lực lượng chức năng tỉnh Khánh Hòa hỗ trợ sản phụ đến nơi an toàn

Hàng trăm ca nô của các đơn vị du lịch được huy động để vận chuyển người dân, hàng hóa. Những đoàn người được sơ tán khỏi khu vực ngập sâu ở phường Tây Nha Trang, xã Diên Khánh, xã Diên Điền... Ai cũng mệt, nhưng ánh mắt vẫn ánh lên sự nhẹ nhõm.

Và rồi, những suất cơm 0 đồng từ Phòng CSGT kịp thời đến tay tài xế mắc kẹt trên quốc lộ 1. Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, đâu đâu cũng thấy tình người lan tỏa.

Trong gian khó, tình người càng rõ.

Chỉ đạo quyết liệt, hành động kịp thời

“Không để dân đói, khát!” – chỉ đạo ngắn gọn, dứt khoát của Bí thư Tỉnh ủy Nghiêm Xuân Thành trong chuyến kiểm tra vùng ngập sáng 21-11 là tinh thần bao trùm toàn bộ công tác ứng phó. Ông cùng lãnh đạo các sở, ngành có mặt tại hiện trường, trực tiếp chỉ đạo và trao tận tay gói cứu trợ đầu tiên cho bà con.

Ngay sau đó, hàng loạt bếp ăn 0 đồng đỏ lửa khắp nơi: chùa Quan Âm, Trường Mầm non Sơn Ca, Trường Mẫu giáo Vành Khuyên, Trường THCS Trần Phú… đến nhà dân. 170 suất cháo, 400 suất cơm trưa, 1.650 suất cơm chiều, nước uống… được trao đi mỗi ngày. Những con số ấy không còn là số liệu, là con số khô khan, mà là biểu hiện cụ thể của tinh thần “lá lành đùm lá rách”, của lòng nhân ái giữa lúc hoạn nạn.

Một suất cơm nóng giữa lũ không chỉ là thực phẩm mà là tình người, là sức mạnh giúp dân vùng lũ đứng lên.

Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành (thứ hai từ phải qua) kiểm tra công tác khắc phục sự cố xói lở thân đập hồ thủy lợi Nước Ngọt

Hệ thống chính trị đồng lòng, người dân đồng thuận

Chiều 21-11, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phong chủ trì cuộc họp khẩn, chỉ đạo các biện pháp cấp bách: thiết lập các chốt tiền phương, cung cấp nhu yếu phẩm, phục hồi điện – nước, xử lý môi trường và đảm bảo nguồn lực tài chính…

Bức tranh toàn cảnh thiệt hại được báo cáo tại cuộc họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy: gần 15.000 hộ dân bị ngập, 126 điểm sạt lở, hàng ngàn hecta cây trồng, thủy sản, gia súc… bị thiệt hại; ước tính hàng ngàn tỷ đồng. Trong khó khăn, hành động càng quyết liệt.

Trung ương và địa phương đã chia lửa kịp thời: Chính phủ hỗ trợ 50 tỷ đồng, cấp không 2.000 tấn gạo; Thủ tướng đang xem xét hỗ trợ thêm 200 tỷ đồng. UBND tỉnh chi khẩn cấp 112 tỷ đồng. Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khắp nơi cũng chung tay góp sức. Hàng loạt chính sách cụ thể, thiết thực đã được Bí thư tỉnh ủy Nghiêm Xuân Thành triển khai: 60 triệu đồng cho nhà sập hoàn toàn, 30 triệu cho nhà hư hỏng nặng, hỗ trợ theo nhân khẩu, học sinh…tất cả đều nhằm mục tiêu cao nhất: nhanh chóng giúp người dân tái thiết cuộc sống.

Vững vàng sau thử thách

Rồi nước sẽ rút, đường sẽ khô, nhà cửa sẽ được dọn dẹp. Nhưng những gì còn đọng lại là tình quân dân cá nước, là nghĩa đồng bào sâu nặng, là tinh thần đoàn kết, đồng lòng từ chính quyền đến người dân.

Qua bài viết này, tôi chỉ muốn gửi lời tri ân và yên tâm đến bạn bè gần xa: Khánh Hòa đang đứng vững. Người dân nơi đây vẫn kiên cường, đoàn kết, nghĩa tình – như biển xanh, cát trắng, nắng vàng vốn có của vùng đất này.

Thương lắm, Khánh Hòa ơi!

Và cũng tin lắm. Tin rằng, sau mưa, trời sẽ sáng. Khánh Hòa sẽ trở lại bình yên – và đẹp đẽ hơn bao giờ hết.

LÊ NGỌC TÚ