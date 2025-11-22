Xã hội

Đắk Lắk: Chủ tịch xã Hòa Thịnh lên tiếng về thông tin nhiều người chết do mưa lũ

SGGPO

Sáng 22-11, ông Lê Chí Hoại, Chủ tịch UBND xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk cho biết, những thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng nhiều người chết do mưa lũ tại xã là không đúng.

Theo ông Hoại, chính quyền địa phương đang phối hợp với lực lượng chức năng tích cực thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn và thống kê thiệt hại. Người dân cần tiếp cận các thông tin chính thống để tránh hoang mang.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin về số lượng người chết do mưa lũ tại Hòa Thịnh rất nhiều, khiến dư luận hoang mang.

z7247810875166_7588041019cd9d0be521fe1aec5e4711.jpg
Lực lượng chức năng dùng xe thiết giáp để ứng cứu người dân vùng lũ
z7248801241746_7e54bbdacebd332cc2be324ac5e372f4.jpg
Đến chiều 21-11, nhiều địa phương ở Đắk Lắk vẫn ngập sâu trong nước

Theo báo cáo nhanh của UBND tỉnh Đắk Lắk, tính đến 20 giờ ngày 21-11, toàn tỉnh có 27 người chết, 8 người mất tích và 2 người bị thương. Mưa lũ gây thiệt hại đặc biệt lớn về tài sản trên địa bàn, khoảng 150.000 nhà bị chìm sâu trong nước; cơ sở hạ tầng từ giao thông, y tế, giáo dục.. bị hư hại nặng; thiệt hại về chăn nuôi, trồng trọt nặng nề.

Tổng thiệt hại sơ bộ gần 5.330 tỷ đồng (chưa tính tài sản trong gia đình người dân).

Tin liên quan
MAI CƯỜNG

Từ khóa

Đắk Lắk Thông tin thương vong người chết do mưa lũ ở Đắk Lắk lũ lụt ngập lụt

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn