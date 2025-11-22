Đắk Lắk: Chủ tịch xã Hòa Thịnh lên tiếng về thông tin nhiều người chết do mưa lũ

Sáng 22-11, ông Lê Chí Hoại, Chủ tịch UBND xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk cho biết, những thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng nhiều người chết do mưa lũ tại xã là không đúng.

Theo ông Hoại, chính quyền địa phương đang phối hợp với lực lượng chức năng tích cực thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn và thống kê thiệt hại. Người dân cần tiếp cận các thông tin chính thống để tránh hoang mang.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin về số lượng người chết do mưa lũ tại Hòa Thịnh rất nhiều, khiến dư luận hoang mang.

Lực lượng chức năng dùng xe thiết giáp để ứng cứu người dân vùng lũ

Đến chiều 21-11, nhiều địa phương ở Đắk Lắk vẫn ngập sâu trong nước

Theo báo cáo nhanh của UBND tỉnh Đắk Lắk, tính đến 20 giờ ngày 21-11, toàn tỉnh có 27 người chết, 8 người mất tích và 2 người bị thương. Mưa lũ gây thiệt hại đặc biệt lớn về tài sản trên địa bàn, khoảng 150.000 nhà bị chìm sâu trong nước; cơ sở hạ tầng từ giao thông, y tế, giáo dục.. bị hư hại nặng; thiệt hại về chăn nuôi, trồng trọt nặng nề.

Tổng thiệt hại sơ bộ gần 5.330 tỷ đồng (chưa tính tài sản trong gia đình người dân).

MAI CƯỜNG