68 người chết và mất tích do mưa lũ, thiệt hại khoảng 8.980 tỷ đồng

Sáng 22-11, Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, tính đến sáng nay, đã có 68 người tử vong và mất tích. Ước tính sơ bộ, thiệt hại kinh tế do thiên tai ở Trung bộ khoảng 8.980 tỷ đồng.

Theo báo cáo nhanh của Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai, từ đêm 21 đến rạng sáng 22-11, Trung bộ vẫn còn mưa nhưng cường độ giảm so với những ngày trước đó, chủ yếu xuất hiện rải rác tại Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng với lượng dưới 30mm.

Tuy nhiên, hiện nay, vùng mưa đang có xu hướng dịch chuyển, tập trung nhiều hơn ở phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và phía Bắc tỉnh Khánh Hòa. Ngày 23-11, mưa tại khu vực Huế, phía Đông các địa phương từ Đà Nẵng đến Gia Lai... với lượng mưa phổ biến 30-70mm, có nơi vượt 120mm.

Lực lượng công an xã Krông Ana hỗ trợ người dân di dời tài sản﻿

Về tình hình nước lũ, các sông Krông Ana (Đắk Lắk) và sông Dinh - Ninh Hòa (Khánh Hòa) đang xuống, sông Ba dao động, riêng sông Srêpôk tại Bản Đôn tiếp tục lên và vẫn vượt báo động 3.

Cơ quan khí tượng - thủy văn dự báo 24 giờ tới, nước lũ trên nhiều sông ở Nam Trung bộ giảm nhưng vẫn ở mức cao.

Cập nhật thiệt hại về người đến 6 giờ ngày 22-11, Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai cho biết, số nạn nhân tiếp tục tăng với 68 người tử vong và mất tích (riêng Đắk Lắk tăng thêm 14 trường hợp so với số liệu thống kê chiều 21-11).

Trong số đó, có 55 người chết và 13 người còn mất tích tại nhiều tỉnh từ Quảng Trị đến Lâm Đồng.

Thiệt hại về tài sản: 946 nhà bị hư hỏng và 28.460 nhà còn ngập sâu, tập trung nhiều ở Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa. Nông nghiệp chịu tổn thất nặng nề với 79.908ha lúa, hoa màu bị hư hại, hơn 100.000ha cây trồng lâu năm và hàng năm thiệt hại, hơn 3,2 triệu con gia súc - gia cầm bị cuốn trôi, cùng 1.157ha thủy sản bị ảnh hưởng.

Hiện nay, ngành điện còn 377.002 khách hàng chưa được khôi phục, tập trung nhiều nhất tại Đắk Lắk và Khánh Hòa.

