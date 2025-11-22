Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình thăm người dân vùng lũ Đắk Lắk

Rạng sáng 22-11, Đoàn công tác Chính phủ do Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình làm trưởng đoàn đi thị sát vùng lũ tại các xã phía Đông tỉnh Đắk Lắk.

Tại phường Đông Hòa (tỉnh Đắk Lắk), Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình yêu cầu các lực lượng cứu hộ huy động tối đa nhân lực, phương tiện để đưa người dân ra khỏi các vùng nguy hiểm, đặc biệt các khu vực ngập sâu, sạt lở; tổ chức sơ tán, đảm bảo nơi tạm trú an toàn; cung cấp lương thực, thực phẩm, thuốc men và nhu yếu phẩm cho các điểm đang bị cô lập.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình thăm lực lượng chức năng đang tham gia công tác cứu hộ tại phường Đông Hòa

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình động viên người dân

Đến thăm từng hộ dân, Phó Thủ tướng Thường trực động viên, chia sẻ với những khó khăn, mất mát của bà con. Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành cùng cơ quan, lực lượng chức năng đã và đang làm hết mình để tập trung ứng phó, giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và của do trận lũ gây ra; mong muốn bà con nhân dân vùng lũ nỗ lực, chung tay khắc phục, sớm ổn định cuộc sống, sinh hoạt, sản xuất.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình trao quà hỗ trợ cho người dân xã Đông Hòa

Từ ngày 16-11 đến chiều 21-11, tỉnh Đắk Lắk đã liên tiếp có các đợt mưa lớn. Tổng lượng mưa phổ biến từ 500-1.000mm, có nơi trên 1.600mm như: Đập Tràn (Đắk Lắk) 1.888 mm, Sơn Thành Tây 1.717mm, Hòa Mỹ Tây 1.674mm. Lũ trên sông Ba tại trạm Củng Sơn vượt đỉnh lũ lịch sử năm 1993 là 1,09m (đạt đỉnh 41m lúc 1 giờ ngày 20-11); tại trạm Phú Lâm vượt đỉnh lũ lịch sử năm 1993 là 0,19m (đạt đỉnh 5,4m lúc 3 giờ ngày 20-11). Lũ trên sông Kỳ Lộ tại trạm Hà Bằng đã đạt đỉnh, vượt lũ lịch sử năm 2009 là 0,43m (đạt đỉnh 13,9m lúc 13 giờ ngày 19-11).

Đến chiều 21-11, nhiều khu vực ở Đắk Lắk vẫn ngập sâu trong nước

Trận lũ lụt lịch sử đã gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản trên địa bàn. Tại Đắk Lắk, đến thời điểm hiện tại, mưa lũ và sạt lở đã làm nhiều người chết và mất tích; hơn 200.000 ngôi nhà bị ngập; hơn 18.000 hộ phải sơ tán. Nhiều thiệt hại về cơ sở hạ tầng, hoa màu, thuỷ sản; ước tính thiệt hại sơ bộ khoảng 4.500 tỷ đồng.

MAI CƯỜNG