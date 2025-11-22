Những tấm lòng không ngủ giữa đêm ở TPHCM

Hơn 23 giờ đêm 21-11, tại số 10-12-14-16 đường Hoàng Việt (phường Tân Sơn Nhất, TPHCM), ánh đèn vẫn sáng rực, không gian vốn thưa người bỗng trở nên đông đúc lạ thường, nơi những tấm lòng góp sức giúp đồng bào bị thiên tai.

Từng chiếc xe máy dừng lại và những đôi tay vội vã bưng bê thùng mì, thùng sữa, áo phao… Ai cũng tất bật để sắp xếp, chuẩn bị các nhu yếu phẩm để chuẩn bị hỗ trợ bà con một số tỉnh miền Trung đang oằn mình trong mưa lũ.

Nhiều người dân, bạn trẻ mang nhu yếu phẩm đến hỗ trợ rồi tình nguyện ở lại sắp xếp, khuân vác cùng nhóm tình nguyện. Ảnh: CẨM TUYẾT

Trong góc nhà tiếp nhận, chị Nguyễn Phan Thanh Phượng (sinh năm 1998, ngụ phường Bảy Hiền) - một trong những bạn trẻ phụ trách nhóm tình nguyện - miệt mài sắp xếp từng áo phao.

“Nhóm mình đang kêu gọi nhu yếu phẩm để gửi ra miền Trung. Chuyến xe đầu tiên sẽ xuất phát lúc 22 giờ đêm 22-11. Những nơi đã có đội cứu hộ túc trực, chúng mình sẽ tiếp tế thêm áo phao, đồ ăn nhanh, thức ăn liền… đến bà con. Trong lúc này, tinh thần phải vững nhất. Mong bà con cố gắng, người Việt Nam chúng ta sẽ luôn chung tay và đồng lòng”, chị Phượng xúc động.

Từ chiều tối đến khuya, nhiều người dân, trong đó có nhiều bạn trẻ mang theo những món quà nhỏ mà nghĩa tình lớn lao, mang theo tình cảm, tấm lòng gởi đến bà con trong vùng lũ lụt.

Những người già, trẻ em đến từ khắp nơi và đều có điểm chung là gửi đến những phần quà san sẻ với khó khăn của đồng bào trong vùng bão, lũ. Họ còn ở lại, cùng khuân vác, phân loại, buộc dây, dán nhãn với chung một mong muốn mang sự động viên, hỗ trợ sớm nhất đến người dân gặp nạn do thiên tai.

Ở khu vực bốc xếp, anh Lê Trường Sơn (sinh năm 1984, ngụ xã Hóc Môn) từ 13 giờ đã đến điểm tiếp nhận. Ban đầu anh mang phần mì đến góp sức, nhưng nhìn cảnh mọi người tất bật, anh quyết định ở lại đến khuya để hỗ trợ điều phối.

“Vì mình là người Việt Nam, thấy đồng bào gặp nạn, thương lắm. Mấy ngày nay xem hình ảnh bà con vùng lũ mà xót xa vô cùng”, anh Sơn nói, rồi lại quay vào bốc thêm thùng hàng mới chuyển tới.

Các bạn trẻ hỗ trợ sắp xếp nhu yếu phẩm tại điểm tiếp nhận 10-12-14-16 Hoàng Việt. Ảnh: CẨM TUYẾT

Từ trưa 21-11, điểm tiếp nhận này đã mở cửa. Bánh, sữa, cơm cháy, mì gói, áo phao… được chất đầy, phân loại cẩn thận. Khi nước rút, nhóm còn lên kế hoạch sẽ tiếp tục gửi gạo, cá hộp, xúc xích và các nhu yếu phẩm khác để hỗ trợ cho bà con.

Không chỉ các nhóm thiện nguyện, nhiều địa phương tại TPHCM cũng hối hả chung tay. Tối 21-11, bà Võ Thị Xuân Danh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hạnh Thông cho biết chỉ trong một buổi chiều, các đơn vị, tổ chức và người dân phường đã chuyển về Mặt trận hơn 1.000 áo lạnh, cùng hàng trăm thùng mì, xúc xích, nhu yếu phẩm để kịp thời hỗ trợ đồng bào miền Trung bị lũ lụt.

Phường Hạnh Thông khẩn trương vận chuyển áo lạnh, mì, xúc xích, nhu yếu phẩm để chung tay cùng Mặt trận thành phố kịp thời hỗ trợ đồng bào

Tại phường Bến Thành, hàng chục bao tải áo ấm cũng được người dân liên tục gửi đến. Địa phương cũng cắt cử, bố trí nhân sự tiếp nhận mọi sự đóng góp, kể cả lúc đã về khuya hoặc sáng sớm, với mong muốn góp phần chia sẻ khó khăn cùng đồng bào đang chịu ảnh hưởng mưa lũ.

Người dân, doanh nghiệp vận chuyển nhu yếu phẩm đến điểm tập kết gửi gắm nghĩa tình đến đồng bào miền Trung bị lũ lụt. Ảnh: TÂM TRANG

Xã Long Hải chung sức hướng về miền Trung Không khí khẩn trương, tất bật hỗ trợ đồng bào vùng thiên tai đang lan tỏa mạnh mẽ tại xã Long Hải và nhiều địa phương khác. Từng hoạt động, từng chuyến xe được chuẩn bị gấp rút, thể hiện tinh thần kịp thời, không chậm trễ, bởi phía trước là biết bao gia đình đang cần sự sẻ chia ngay lúc này. Các em nhỏ phường Tam Long tất bật chuẩn bị nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân vùng lũ. Ảnh: SA 27 ấp trên toàn xã đều tham gia đầy đủ, đồng loạt, thể hiện quyết tâm chung tay vì người dân vùng lũ. Chỉ trong thời gian diễn ra Ngày hội, chương trình đã tiếp nhận hơn 137 triệu đồng do người dân các ấp quyên góp. Số tiền ấy không chỉ thể hiện tấm lòng, mà còn cho thấy ý thức trách nhiệm sâu sắc và tinh thần hành động kịp thời trước tình hình thiên tai. Không khí sẻ chia ấy tiếp tục được lan rộng trong đêm 21-11 tại phường Vũng Tàu, khi Trung tâm Thanh Thiếu Nhi Bà Rịa - Vũng Tàu (TPHCM) tổ chức chương trình nghệ thuật gây quỹ ủng hộ đồng bào miền Trung. Chương trình thu hút đông đảo người dân và đoàn viên, thanh thiếu niên tham gia, tạo nên điểm nhấn ý nghĩa trong chuỗi hoạt động hướng về miền Trung. Bà Lê Thị Thắm, Phó Giám đốc Trung tâm cho biết, hoạt động gây quỹ sẽ được tiếp tục triển khai vào ngày hôm sau nhằm huy động thêm nhiều nguồn hỗ trợ. “Chúng tôi cố gắng không ngừng để huy động tối đa nguồn lực. Mỗi sự đóng góp dù lớn hay nhỏ đều là một đóa hoa trong vườn hoa nhân ái của dân tộc Việt Nam", bà Thắm chia sẻ. Trong ngày 21-11, Công ty TNHH XNK Phương Vy đã tập kết hàng hóa và đưa vào hoạt động chuyến xe cứu trợ đầu tiên. Kho bãi làm việc của công ty gần như không nghỉ. Các thùng sữa, mì gói, thuốc men, bánh và thực phẩm thiết yếu được vận chuyển liên tục lên xe. Gần 2.000 thùng mì, 170 thùng sữa, 800 hộp cá, cùng nước suối, lương khô, cá khô, xúc xích… đã được xếp đầy thùng xe chỉ trong thời gian ngắn. Mỗi nhân viên của công ty đều hiểu rõ, hỗ trợ càng sớm, bà con vùng lũ càng bớt đi một phần khốn khó.

TRÚC GIANG - CẨM TUYẾT - MẠNH THẮNG