Trong đêm 21-11, TPHCM chuyển gấp 15 tấn nhu yếu phẩm đến tỉnh Khánh Hòa

Hơn 22 giờ ngày 21-11, tại trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM (số 55 đường Mạc Đĩnh Chi, phường Tân Định, TPHCM), hàng trăm người vẫn đang tất bật để chuyển gấp 15 tấn hàng hóa lên xe chở đi cứu trợ người dân tỉnh Khánh Hòa, trong đó, có 1.000 áo phao vừa được tiếp nhận trong đêm.

Hàng hóa gồm quần áo, nhu yếu phẩm thiết yếu như mì gói, đồ hộp, gạo, nước uống, sữa, dầu ăn, muối, đường; chăn, mền, áo mưa, đèn pin, pin sạc…

Cùng với đó là các vật dụng như dép, tất, khăn mặt, xà phòng, bột giặt, dung dịch vệ sinh môi trường, khẩu trang, dầu, một số loại thuốc thông thường theo hướng dẫn của ngành y tế.

Đến hơn 22 giờ ngày 21-11, bà Lê Thị Lệ Hồng vẫn cùng hàng trăm người đóng gói hàng hóa

Có mặt rất sớm tại điểm tập kết hàng hóa ở trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, bà Lê Thị Lệ Hồng, giáo viên, Chi hội trưởng phụ nữ khu phố 2, phường Tân Định (TPHCM) cùng hàng trăm người tất bật đóng gói hàng hóa.

Sau giờ dạy học, nghe tin Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đang tiếp nhận hàng hóa, đóng gói hàng để chuyển đi cứu trợ người dân miền Trung, bà Hồng vội vàng đến để cùng chung tay.

Nhu yếu phẩm được đóng gói ngay trong đêm

“Những ngày qua, đọc tin tức về lũ dữ, từng mái nhà ngập trong biển nước, tôi xót xa trong lòng và mong muốn được góp chút sức nhỏ để động viên đồng bào ngoài ấy. Hiện người dân TPHCM đang chung tay đóng góp sức người, sức của để cùng người dân vượt qua giai đoạn khó khăn. Tôi mong đồng bào vững tin và cố gắng vượt qua”, bà Hồng xúc động bày tỏ.

Các bạn trẻ chạy xe công nghệ cũng ghé vào Ủy ban MTTQ Việt Nam ủng hộ

Đến thời điểm này, từng dòng người vẫn không ngớt đến Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM để quyên góp quần áo, thực phẩm, tiền... đến đồng bào miền Trung ruột thịt.

>>> Hình ảnh phóng viên ghi nhận tại Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đêm 21-11.

THÁI PHƯƠNG