TPHCM: Triển khai nhiều giải pháp để phòng chống dịch tả heo châu Phi

Sáng 7-10, Chi Cục chăn nuôi và thú y, Sở NN-MT TPHCM tổ chức hội nghị triển khai một số giải pháp phòng chống dịch tả heo châu Phi với sự tham dự của gần 100 người là các hộ chăn nuôi, chủ trang trại, trạm thú y và đại diện các xã, phường khu vực Bình Dương.

Theo báo cáo của Chi Cục chăn nuôi và thú y TPHCM, hiện toàn thành phố có hơn 1,3 triệu con heo, trong đó 72% tập trung tại khu vực tỉnh Bình Dương trước đây.

Thống kê cũng cho thấy, trang trại chăn nuôi quy mô lớn chiếm 5,3% tổng số cơ sở và chiếm 71% tổng đàn.

Phó Giám đốc Sở NN-MT TPHCM phát biểu tại hội nghị

Theo ông Trần Phú Cường, Chi cục trưởng Chi cục thú y và chăn nuôi TPHCM, ngành đã phối hợp các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương thực hiện các biện pháp đồng bộ, với nhiều lớp để phòng chống dịch tả heo châu Phi, ở nhiều nơi như: tại cơ sở chăn nuôi, cơ sở giết mổ, địa điểm trung chuyển, đặc biệt là cụ thể hóa trách nhiệm với các cơ quan, đơn vị.

Toàn cảnh hội nghị triển khai công tác phòng chống dịch tả heo châu Phi

Phát biểu tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở NN-MT TPHCM Võ Thành Giàu đề nghị Chi cục chăn nuôi và thú y hướng dẫn cho cán bộ các xã, phường về nghiệp vụ chuyên môn, công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực chăn nuôi, công tác phòng chống dịch. Về phía các xã phường, đồng chí yêu cầu kiện toàn lại ban chỉ đạo phòng chống dịch cấp xã để thực hiện tốt các công tác liên quan, đặc biệt là có lực lượng thực hiện ngay các giải pháp cấp bách khi xảy ra tình hình dịch bệnh...

