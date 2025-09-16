Quảng Trị: Có 5 xã công bố hết dịch tả heo châu Phi

Ngày 16-9, Chi cục chăn nuôi và thú y tỉnh Quảng Trị cho biết, sau hơn 4 tháng bùng phát, dịch tả heo châu Phi (DTHCP) bắt đầu có tín hiệu tích cực.

Theo đó đã có 5 xã chính thức công bố hết dịch gồm Dân Hóa, Bắc Gianh, Tuyên Sơn, Tân Thành và Hướng Phùng.

Cùng với đó, 6 xã, phường khác đã qua 21 ngày không phát sinh ổ dịch mới gồm Nam Trạch, Đông Trạch, Lệ Thủy, Cam Lộ, Tuyên Lâm và Nam Đông Hà.

Từ ngày 15-5 đến nay, dịch đã lan rộng ở 64/78 xã, phường trên địa bàn, buộc phải tiêu hủy 74.695 con heo của hơn 9.000 hộ chăn nuôi.

Ông Dương Viết Phương Tuấn, Phó Chi cục trưởng Chi cục chăn nuôi và thú y Quảng Trị, cảnh báo: "DTHCP vẫn tiềm ẩn nguy cơ tái phát và lây lan. Địa phương và người chăn nuôi cần tiếp tục siết chặt biện pháp an toàn sinh học, thực hiện kê khai và tuân thủ nghiêm quy định để sớm khống chế hoàn toàn dịch bệnh”.

MINH PHONG