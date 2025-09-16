Y tế - Sức khỏe

Quảng Trị: Có 5 xã công bố hết dịch tả heo châu Phi

SGGPO

Ngày 16-9, Chi cục chăn nuôi và thú y tỉnh Quảng Trị cho biết, sau hơn 4 tháng bùng phát, dịch tả heo châu Phi (DTHCP) bắt đầu có tín hiệu tích cực.

Theo đó đã có 5 xã chính thức công bố hết dịch gồm Dân Hóa, Bắc Gianh, Tuyên Sơn, Tân Thành và Hướng Phùng.

Cùng với đó, 6 xã, phường khác đã qua 21 ngày không phát sinh ổ dịch mới gồm Nam Trạch, Đông Trạch, Lệ Thủy, Cam Lộ, Tuyên Lâm và Nam Đông Hà.

Từ ngày 15-5 đến nay, dịch đã lan rộng ở 64/78 xã, phường trên địa bàn, buộc phải tiêu hủy 74.695 con heo của hơn 9.000 hộ chăn nuôi.

Ông Dương Viết Phương Tuấn, Phó Chi cục trưởng Chi cục chăn nuôi và thú y Quảng Trị, cảnh báo: "DTHCP vẫn tiềm ẩn nguy cơ tái phát và lây lan. Địa phương và người chăn nuôi cần tiếp tục siết chặt biện pháp an toàn sinh học, thực hiện kê khai và tuân thủ nghiêm quy định để sớm khống chế hoàn toàn dịch bệnh”.

Tin liên quan
MINH PHONG

Từ khóa

Bắc Gianh Tuyên Lâm Đông Trạch Tuyên Sơn Nam Trạch Dân Hóa Dịch tả heo châu Phi Hướng Phùng

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn