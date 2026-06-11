TPHCM triển khai thí điểm mô hình đô thị thông minh cấp xã

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Cường (thứ 2 từ trái qua) tham quan không gian số của Tập đoàn Viettel. VIỆT DŨNG

Hai mũi nhọn công nghệ định hình đô thị tương lai

Báo cáo về đề án, Giám đốc Sở KH-CN TPHCM Lâm Đình Thắng cho biết, qua khảo sát thực tế, đánh giá hiện trạng hạ tầng số, dữ liệu số, nhu cầu quản lý điều hành của các địa phương, Sở đề xuất UBND TPHCM triển khai thí điểm 2 nhóm mô hình đô thị thông minh tại 2 phường Phú Nhuận, Vũng Tàu và đặc khu Côn Đảo.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường phát biểu tại hội nghị. VIỆT DŨNG

Cụ thể, mô hình thứ nhất là “Chuyển đổi số toàn diện Đặc khu Côn Đảo - Đặc khu thông minh” do Công ty CP Công nghệ và Truyền thông Việt Nam (VNTT) thuộc Tập đoàn Becamex phối hợp triển khai. Mô hình được xây dựng trên nguyên tắc lấy dữ liệu làm nền tảng, phục vụ trực tiếp công tác quản lý và điều hành của chính quyền trên nền tảng Bản sao kỹ thuật số (Digital Twin), cho phép tích hợp và trực quan hóa nhiều lớp dữ liệu trên cùng một không gian số. Lãnh đạo địa phương có thể theo dõi đồng thời hiện trạng sử dụng đất, quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật, môi trường và các thông tin liên quan khác để hỗ trợ quá trình ra quyết định.

Giám đốc Sở KHCN Lâm Đình Thắng báo cáo triển khai thí điểm mô hình đô thị thông minh cấp xã. VIỆT DŨNG

Với mô hình thứ 2, là triển khai các tiện ích đô thị thông minh tại phường Phú Nhuận và phường Vũng Tàu do Tập đoàn Viettel phối hợp thực hiện, gồm 2 nhóm giải pháp trọng tâm: Hệ thống Dashboard (bảng điều khiển) chỉ đạo điều hành và Hệ thống Digital Twin (Bản sao kỹ thuật số) giám sát an ninh đô thị.

Thông qua hệ thống này, lãnh đạo địa phương có thể theo dõi tiến độ thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quản lý tình hình dân cư, phản ánh hiện trường, an ninh trật tự và các lĩnh vực chuyên ngành trên cùng một nền tảng, giúp quá trình điều hành trở nên nhanh chóng và thuận tiện hơn.

Việc thí điểm được thực hiện trong 1 tháng (tháng 6). Sau đó Sở KH-CN TPHCM sẽ sơ kết chương trình và nhân rộng ra các địa phương khác.

Đại diện Tập đoàn Viettel báo cáo trình bày giải pháp, nội dung và lộ trình triển khai thí điểm mô hình đô thị thông minh tại phường Phú Nhuận và phường Vũng Tàu. QUANG HUY

Kỳ vọng nâng cao hiệu quả quản lý

Là địa phương được chọn thí điểm, Chủ tịch UBND phường Phú Nhuận Nguyễn Thị Như Ý cho hay, địa phương có dân số đông, số lượng doanh nghiệp lớn, có nhiều tuyến giao thông huyết mạch, kể cả sân bay Tân Sơn Nhất, yêu cầu quản lý đô thị ngày càng phát triển. Do đó, việc triển khai Hệ thống Dashboard cùng giải pháp Digital Twin và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) được kỳ vọng nâng cao hiệu quả quản lý địa bàn, hỗ trợ công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, xử lý các tình huống phát sinh.

Chủ tịch UBND phường Phú Nhuận Nguyễn Thị Như Ý chia sẻ về việc địa phương được lựa chọn thí điểm mô hình. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đại diện Tập đoàn Becamex trình bày giải pháp và phương án triển khai thí điểm mô hình đô thị thông minh tại đặc khu Côn Đảo. Ảnh: QUANG HUY

Đánh giá cao sự vào cuộc của Sở KH-CN TP và 3 địa phương, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường khẳng định, việc triển khai xây dựng đô thị thông minh cấp xã là nhiệm vụ chiến lược nhằm cụ thể hóa chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số và xây dựng chính quyền số của thành phố. Mô hình hướng tới mục tiêu tối ưu hóa công tác chỉ đạo, điều hành địa phương thông qua việc ứng dụng các nền tảng công nghệ số

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường trao bảng biểu trưng tặng Kiosk thông minh cho các phường xã. VIỆT DŨNG

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường cũng lưu ý, dù là triển khai thí điểm nhưng các địa phương phải triển khai thực chất gắn với nhu cầu thực tiễn để hoàn thiện mô hình và phương thức thực hiện. Thành phố cũng sẽ xây dựng bộ tiêu chí, tiêu chuẩn và mô hình tham chiếu để từng bước nhân rộng, tạo nền tảng kết nối, chia sẻ dữ liệu liên thông, góp phần xây dựng môi trường đô thị hiện đại, an toàn và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý công.

QUANG HUY