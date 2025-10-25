TPHCM: Từ ngày 1-11, đưa vào hoạt động hai tuyến xe buýt mới

Sáng 25-10, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TPHCM cho biết, từ ngày 1-11, đưa vào hoạt động hai tuyến xe buýt mới từ Trung tâm hành chính Bình Dương và từ Bến xe Vũng Tàu về trung tâm Sài Gòn. Giờ xuất bến là 5 giờ 30 và chuyến cuối cùng là 19 giờ giờ 30 hàng ngày.

Hai tuyến xe buýt do Phương Trang đảm nhiệm. Ảnh: QUỐC HÙNG

Việc mở hai tuyến xe buýt này nhằm tăng cường kết nối giao thông công cộng giữa các đô thị lớn, góp phần giảm ùn tắc và phục vụ nhu cầu đi lại ngày càng cao của người dân.

Cụ thể, tuyến số 171 có điểm đầu tại Bến xe Phú Chánh (phường Bình Dương), điểm cuối tại Bến xe buýt Sài Gòn (phường Sài Gòn). Lượt đi: Bến Xe Phú Chánh - đường Võ Nguyên Giáp - đường Nguyễn Văn Linh - đường Võ Văn Tần - đường Hùng Vương - đường Chu Văn An - đường Lê Duẩn - đường Lê Lợi - Trung tâm hành chính Bình Dương - đường Lê Lợi - đường Hùng Vương - đường Phạm Ngọc Thạch - Đại lộ Bình Dương - Quốc lộ 13 - đường Đinh Bộ Lĩnh - đường Điện Biên Phủ - đường Nguyễn Bỉnh Khiêm - đường Lê Duẩn - đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - đường Hàm Nghi - đường Lê Lai - Bến xe buýt Sài Gòn.

Lượt về: Bến Xe buýt Sài Gòn - đường Phạm Ngũ Lão - đường Yesin - đường Trần Hưng Đạo - đường Hàm Nghi - đường Pasteur - đường Nguyễn Thị Minh Khai - đường Hai Bà Trưng - đường Điện Biên Phủ - Quốc lộ 13 - Đại lộ Bình Dương - đường Phạm Ngọc Thạch - đường Hùng Vương - đường Lê Lợi - Trung tâm hành chính Bình Dương - đường Lê Lợi - đường Lê Duẩn - đường Chu Văn An - đường Hùng Vương - đường Võ Văn Tần - đường Nguyễn Văn Linh - đường Võ Nguyên Giáp - Bến xe Phú Chánh.

Tuyến số 172 khởi hành từ Bến xe Vũng Tàu (phường Vũng Tàu) đến Bến xe buýt Sài Gòn.

Lượt đi: Bến Xe Vũng Tàu - đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - đường Lê Hồng Phong - đường Nguyễn Thái Học - đường Nguyễn An Ninh - đường 2 Tháng 9 - đường Nguyễn Hữu Cảnh - Quay đầu tại Vòng xoay đường Nguyễn Hữu Cảnh - Quốc lộ 51B - Quốc lộ 51 - đường Nguyễn Tất Thành - đường Bạch Đằng - Trung tâm hành chính Bà Rịa-Vũng Tàu - đường Bạch Đằng - đường Nguyễn Tất Thành - đường Trường Chinh - Quốc lộ 51 - Cao tốc (TPHCM - Long Thành - Dầu Giây) - đường Mai Chí Thọ - Hầm sông Sài Gòn - đường Võ Văn Kiệt - đường Ký Con - đường Nguyễn Công Trứ - đường Pastuer - đường Hàm Nghi - đường Lê Lai - Bến xe buýt Sài Gòn.

Lượt về: Bến xe buýt Sài Gòn - đường Phạm Ngũ Lão - đường Yersin - đường Trần Hưng Đạo - đường Hàm Nghi - đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - đường Nguyễn Thái Bình - đường Ký Con - đường Võ Văn Kiệt - Hầm sông Sài Gòn - đường Mai Chí Thọ - Cao tốc (TPHCM - Long Thành - Dầu Giây) - Quốc lộ 51 - đường Trường Chinh - đường Nguyễn Tất Thành - đường Bạch Đằng - Trung tâm hành chính Bà Rịa Vũng Tàu - đường Bạch Đằng - đường Nguyễn Tất Thành - Quốc lộ 51 - Quốc lộ 51B - đường Nguyễn Hữu Cảnh - Quay đầu tại Vòng xoay Nguyễn Hữu Cảnh - đường 2 Tháng 9 - đường Nguyễn An Ninh - đường Nguyễn Thái Học - đường Lê Hồng Phong - đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Bến xe Vũng Tàu.

QUỐC HÙNG