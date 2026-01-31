Sáng 31-1, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, chủ trì phiên họp lần thứ tư của Ban Chỉ đạo. Đây cũng là phiên họp đầu tiên trong năm 2026 của Ban chỉ đạo.

Phát biểu khai mạc phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng có nhiều điểm mới, nhiều nội dung liên quan phát triển kinh tế tư nhân; theo đó, việc thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân có thêm cơ sở chính trị quan trọng.

Thời gian qua, Ban chỉ đạo đã tổ chức 3 phiên họp nhằm thúc đẩy, rà soát, kiểm điểm việc triển khai Nghị quyết 68, các nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ với tinh thần phát triển kinh tế tư nhân thực sự là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc dân.

Năm 2025, tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam tiếp tục đạt những kết quả quan trọng, toàn diện theo các mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng được thúc đẩy, các cân đối lớn được bảo đảm, quy mô GDP khoảng 514 tỷ USD, GDP bình quân đầu người đạt 5.026 USD, vào nhóm nước có thu nhập trung bình cao; tạo đà, tạo lực, tạo nền tảng, tạo khí thế, tạo niềm tin để tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có phát triển kinh tế tư nhân trong thời gian tới...

Thủ tướng đề nghị tập trung đánh giá tình hình triển khai Nghị quyết 68; những mặt được, chưa được; các bài học kinh nghiệm; đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp để làm tốt hơn trong thời gian tới, nhất là tạo môi trường đầu tư kinh doanh lành mạnh, thông thoáng, bình đẳng, xây dựng thể chế thông thoáng, hạ tầng thông suốt, quản trị thông minh. Phát huy tinh thần "nói đi đôi với làm", nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp tiên phong, nhân dân ủng hộ, lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ, hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp; thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi cơ cấu, chuyển đổi trong hoạt động của doanh nghiệp, tối ưu hóa nguồn lực phát triển...

Theo báo cáo của Bộ Tài Chính, sau hơn 9 tháng ban hành Nghị quyết 68, tác động của Nghị quyết bước đầu thể hiện qua sự gia tăng mạnh mẽ số lượng doanh nghiệp, hộ kinh doanh gia nhập, tái gia nhập thị trường; diễn biến tích cực, bước khởi sắc mạnh mẽ trên thị trường chứng khoán; sự khởi sắc của hoạt động xuất nhập khẩu; và đóng góp ngày càng lớn của khu vực kinh tế tư nhân vào thu ngân sách nhà nước.

Tính đến hết năm 2025, cả nước có hơn 1 triệu doanh nghiệp hoạt động. Riêng tháng 1-2026, số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường ước trên 54.000 (tăng 62% so với cùng kỳ); gần 1.000 hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp (bằng 25% cả năm 2025). Số tài khoản nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán đạt hơn 11 triệu (tăng 25% so với cuối năm 2024).

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam năm 2025 đạt 930 tỷ USD. Tổng thu ngân sách năm 2025 của khu vực ngoài quốc doanh ước đạt 497.156 tỷ đồng (134% so với dự toán và 127% so với cùng kỳ).

Sau 3 đợt khởi công, khánh thành đồng loạt năm 2025, cả nước đã khởi công, khánh thành 564 công trình, dự án với tổng mức đầu tư trên 5,14 triệu tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư tư nhân gần 3,9 triệu tỷ đồng, chiếm gần 76%.

