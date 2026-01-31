Phó Thủ tướng yêu cầu xử lý kiến nghị của Tây Ninh về thông quan nông sản

Chiều 31-1, UBND tỉnh Tây Ninh cho biết đã nhận được văn bản của Văn phòng Chính phủ truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Lê Thành Long về tháo gỡ khó khăn khi triển khai Nghị định số 46/2026/NĐ-CP ngày 26-1-2026 của Chính phủ.

Xe chở khoai mì thông quan tại Cửa khẩu quốc tế Xa Mát, chiều 31-1. Ảnh: MINH DƯƠNG

Theo văn bản, Phó Thủ tướng Lê Thành Long giao Bộ Y tế, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm chủ trì, phối hợp các bộ, ngành liên quan kiểm tra, xử lý ngay kiến nghị của UBND tỉnh Tây Ninh theo thẩm quyền.

Đồng thời, các bộ có trách nhiệm hướng dẫn địa phương kịp thời tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm Nghị định 46 được thực hiện hiệu quả, đúng quy định. Kết quả xử lý phải được tổng hợp, báo cáo Thủ tướng trước 12 giờ ngày 1-2.

Trước đó, như báo SGGP đưa tin, UBND tỉnh Tây Ninh cho biết, Nghị định 46/2026/NĐ-CP quy định nhóm hàng rau, củ, quả tươi nhập khẩu phải thực hiện kiểm tra an toàn thực phẩm theo phương thức thông thường, bao gồm kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực trạng hàng hóa và lấy mẫu kiểm nghiệm, với thời gian chờ kết quả 7-15 ngày.

Cùng với đó, việc chưa có văn bản hướng dẫn chi tiết liên quan nghị định khiến các cơ quan, đơn vị chuyên ngành tại cửa khẩu lúng túng, chưa thể tổ chức thực hiện kiểm tra.

Đây là nguyên nhân khiến từ tối 29-1, nhiều mặt hàng nông sản, đặc biệt là khoai mì gặp khó trong việc thông quan qua các cửa khẩu như Xa Mát, Katum, Phước Tân, Vạc Sa, Chàng Riệc... của tỉnh Tây Ninh.

Tỉnh đã có các giải pháp kịp thời để tháo gỡ khó khăn, đồng thời, có văn bản gửi Thủ tướng, các bộ, ngành liên quan báo cáo, kiến nghị phương án xử lý.

Cũng trong chiều 31-1, bà Đinh Thị Phương Khanh, Phó Giám đốc Sở NN-MT tỉnh Tây Ninh cho biết, Bộ NN-MT đã thống nhất với tỉnh, chỉ đạo các đơn vị liên quan tạm thời tiếp tục thực hiện thủ tục thông quan nông sản theo quy định cũ, cho đến khi có hướng dẫn mới về Nghị định 46. Nhờ đó, từ 14 giờ 30 phút cùng ngày, tại Cửa khẩu quốc tế Xa Mát và Cửa khẩu Chàng Riệc (tỉnh Tây Ninh), hoạt động thông quan các mặt hàng nông sản nhập khẩu từ Campuchia chính thức được khôi phục.

QUANG VINH