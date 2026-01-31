Dồn dập hàng hóa "đổ" về các chợ đầu mối tại TPHCM dịp cận tết

Vài giờ trước, đêm 30-1, đoàn đã kiểm tra tại chợ đầu mối Hóc Môn và chợ đầu mối Thủ Đức, ghi nhận sức mua tăng dần theo nhịp chợ tết.

Đoàn khảo sát hàng hóa tết tại chợ đầu mối Hóc Môn. Ảnh: THI HỒNG

Tại chợ Bình Điền, ngày thường tiếp nhận khoảng 2.500 tấn hàng hóa, giá trị luân chuyển xấp xỉ 120 tỷ đồng, gồm 1.200 tấn thủy sản, 1.000 tấn nông sản, 300 tấn súc sản. Từ một tuần trước tết, lượng hàng bắt đầu nhích lên. Cao điểm đêm 25 đến 27 tháng Chạp năm Ất Tỵ, sản lượng có thể tăng khoảng 80% so với ngày thường.

Sau đêm 28 tháng Chạp, theo quy luật nhiều năm, lượng hàng giảm còn khoảng 40%. Trái cây bứt tốc mạnh nhất: riêng đêm 26 tháng Chạp, đạt gần 890 tấn, tăng khoảng 270%. Thịt súc sản tăng khoảng 60%, lên hơn 350 tấn/ngày. Cận tết, tổng lượng hàng từ 2.800 – 3.500 tấn/ngày, cơ cấu linh hoạt theo nhu cầu.

Nguồn trái cây tại chợ đầu mối Thủ Đức chủ yếu từ các tỉnh khu vực Nam bộ, Tây Nguyên, một số tỉnh phía Bắc. Ảnh: THI HỒNG

Tại chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, công tác chuẩn bị được kích hoạt sớm. Ông Nguyễn Bình Phương, Giám đốc Kinh doanh Công ty cổ phần Quản lý và Kinh doanh chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, cho biết sản lượng hàng hóa về chợ đạt khoảng 3.000 tấn/ngày vào 24 tháng Chạp, sẽ tăng lên khoảng 5.100 tấn/ngày vào 26 tháng Chạp rồi "hạ nhiệt".

Không khí kinh doanh nhộn nhịp tại chợ đầu mối Bình Điền, rạng sáng 31-1. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Hàng chủ yếu từ Nam bộ, Tây Nguyên và một số tỉnh phía Bắc; nhiều mặt hàng ký trực tiếp với vùng sản xuất, bảo đảm truy xuất nguồn gốc. Một số loại trái cây có thể nhích giá do mưa bão cuối năm, trong khi rau củ cơ bản ổn định. Kiểm soát an toàn thực phẩm, điều tiết giao thông, phòng cháy chữa cháy được siết chặt để dòng hàng lưu thông thông suốt trong đêm cao điểm.

Ở chợ đầu mối Hóc Môn, nguồn cung được chuẩn bị kỹ, tránh đứt gãy. Ông Lê Văn Tiển, Giám đốc chợ, cho biết cao điểm 25 – 29 tháng Chạp, lượng nông sản dự kiến đạt 2.700 – 3.300 tấn/ngày đêm, tăng 30%– 50%. Riêng heo nhập chợ trong hai đêm 28 – 29 tháng Chạp khoảng 700 tấn, tương đương 9.300 – 10.000 con/đêm, gấp đôi ngày thường.

Thương lái đã ký hợp đồng thu mua heo sống từ trang trại, hộ chăn nuôi, bảo đảm sản lượng ổn định. Rau củ, trái cây dự trữ thêm khoảng 3.000 tấn trong kho lạnh, container lạnh, sẵn sàng tung ra khi sức mua tăng đột biến.

Giá cả nhìn chung giữ nhịp ổn định. Đại diện chợ Bình Điền cho biết dù sản lượng tăng 40% – 80%, giá chỉ biến động nhẹ 10% – 15% ở một số mặt hàng cá biệt nhờ điều tiết kịp thời và nguồn cung dồi dào.

Khách chọn mua củ kiệu tại chợ đầu mối Thủ Đức, đêm 30-1. Ảnh: THI HỒNG

Tuy nhiên, áp lực vẫn hiện hữu khi các điểm buôn bán tự phát vây quanh khu vực chợ đầu mối. Dọc tuyến đường Đỗ Mười (quốc lộ 1A cũ) cùng một số tuyến đường lân cận chợ đầu mối Thủ Đức, Hóc Môn hoạt động kinh doanh diễn ra sôi động. Hàng hóa phân tán đến các bến bãi tự phát, cạnh tranh trực tiếp về giá nhưng không được kiểm soát chặt về an toàn thực phẩm, nguồn gốc, tiềm ẩn nguy cơ hàng kém chất lượng...

Đại diện chợ đầu mối Hóc Môn cho biết đã nhiều lần kiến nghị xử lý dứt điểm tình trạng buôn bán ngoài chợ. Dù lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý lấn chiếm lòng lề đường, tình trạng này có thể phức tạp hơn khi nhu cầu tiêu dùng tăng cao.

Tiểu thương sơ chế hải sản tại chợ đầu mối Bình Điền, rạng sáng 31-1. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Ghi nhận thực tế tại 3 chợ đầu mối, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng yêu cầu các sở, ngành tăng cường kiểm tra, lấy mẫu, truy xuất nguồn gốc; phát huy chương trình “tích xanh trách nhiệm” trong toàn chuỗi cung ứng.

Thành phố đặt mục tiêu giữ nguồn cung dồi dào, bình ổn giá, bảo đảm thực phẩm đưa ra thị trường có xuất xứ rõ ràng, an toàn trong dịp tiêu thụ lớn nhất năm. Không khí tết đã hiện rõ trong từng chuyến xe, từng tấn hàng về chợ.

