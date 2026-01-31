Kinh tế

Sáng 31-1, Công ty SJC tạm ngưng giao dịch vàng miếng và vàng nhẫn tại TPHCM

Riêng các giao dịch nữ trang kim cương và đá quý vẫn được thực hiện bình thường.

Công ty TNHH MTV Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn (SJC) thông báo tạm ngưng giao dịch vàng miếng, vàng nhẫn và nữ trang cưới trong sáng nay (31-1) tại TPHCM.

Cụ thể, các điểm tạm ngưng giao dịch gồm: trụ sở SJC tại số 418 - 420 đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bàn Cờ; Trung tâm vàng bạc đá quý tại số 230 - 230A đường Quang Trung, phường Gò Vấp và Trung tâm vàng bạc đá quý tại số 172 đường Nguyễn Văn Nghi, phường An Nhơn. Lý do được đưa ra là Công ty SJC có sự kiện cuối năm. Từ thứ hai (2-2), các cửa hàng này sẽ giao dịch lại bình thường.

Cũng theo thông báo này, các giao dịch liên quan nữ trang kim cương và đá quý vẫn được duy trì hoạt động bình thường tại các cửa hàng SJC tại TPHCM.

NHUNG NGUYỄN

