202 hộ dân tại chung cư Nguyễn Kim bốc thăm suất tái định cư

Ngày 31-1, UBND phường Diên Hồng (TPHCM) phối hợp với Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn tổ chức lễ bốc thăm chọn căn hộ tái định cư cho 202 hộ dân tại chung cư Nguyễn Kim.

Bà Trương Thị Minh Hạnh, Phó Chủ tịch UBND phường Diên Hồng, phát biểu tại lễ bốc thăm

Đây là các hộ dân nằm trong diện di dời khẩn cấp tại các lô K, N, O và lô L, M của chung cư Nguyễn Kim. Trong khi đó, khu B – chung cư Nguyễn Kim hiện đã hoàn thành và đủ điều kiện đưa vào sử dụng. Do vậy, việc tổ chức bốc thăm chọn căn hộ tái định cư là cơ sở quan trọng để các cơ quan chức năng tiếp tục triển khai công tác bố trí tái định cư cho người dân theo đúng quy định của pháp luật, góp phần bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án.

Lễ bốc thăm được tổ chức công khai, dân chủ và khách quan, nhằm giúp người dân sớm ổn định chỗ ở, ổn định cuộc sống, đồng thời bảo đảm đúng đối tượng, đúng phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Người dân tham dự lễ bốc thăm chọn căn hộ tái định cư

Để chuẩn bị cho buổi bốc thăm, các cơ quan chức năng đã tiến hành rà soát kỹ lưỡng hồ sơ của từng hộ dân, hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện giấy tờ và lập danh sách các hộ đủ điều kiện tham gia.

Mặt khác, quỹ căn hộ tái định cư được chuẩn bị đầy đủ, từ kiểm tra chất lượng công trình, hoàn thiện các hạng mục, bảo đảm điều kiện phòng cháy, chữa cháy đến việc niêm yết công khai thông tin để người dân theo dõi.

Người dân bốc thăm chọn căn hộ tái định cư theo quy định công khai của phường Diên Hồng

Tại buổi lễ, Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn đã trình bày rõ phương án bốc thăm, bao gồm phương thức thực hiện, quỹ nhà tái định cư, điều kiện tham gia, trình tự bốc thăm và cách thức công bố kết quả.

Kết quả, 196/202 căn hộ đã được bốc thăm; 6 số thứ tự và thăm căn hộ còn lại được niêm phong theo quy định và sẽ được công bố công khai tại các cơ quan liên quan trong thời gian tới.

ĐÌNH DƯ