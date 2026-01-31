TPHCM tăng cường phòng, chống khai thác cát trái phép

UBND TPHCM yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng cường phối hợp, trao đổi và cung cấp thông tin về hoạt động khai thác khoáng sản; giám sát chặt các dự án nạo vét tận thu khoáng sản.

TPHCM tăng cường tuần tra, kiểm tra và xử lý vi phạm khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép. Ảnh: BP

Văn phòng UBND TPHCM cho biết, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh vừa ký ban hành ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TPHCM liên quan Đề án phòng, chống khai thác cát trái phép trên vùng biển Cần Giờ và khu vực giáp ranh giữa thành phố với các tỉnh, giai đoạn 2023–2026; đồng thời đánh giá tình hình thực hiện Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 29-9-2020 của Thủ tướng về tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Chủ tịch UBND TPHCM giao Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TPHCM và Công an TPHCM căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tiếp tục xây dựng và triển khai các phương án đấu tranh, ngăn chặn hoạt động khai thác cát trái phép; xử lý nghiêm các bến bãi tập kết, kinh doanh, vận chuyển cát không có nguồn gốc hợp pháp.

Các đơn vị nghiệp vụ tăng cường tuần tra, kiểm soát, nắm tình hình, kiểm tra và xử lý vi phạm liên quan khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép; đồng thời chủ trì, phối hợp các sở, ngành xây dựng kế hoạch kiểm tra nguồn gốc cát san lấp đối với các dự án có quy mô sử dụng cát lớn theo quy định.

Sở Xây dựng tiếp tục đẩy mạnh giải pháp tăng cường cung cấp, sử dụng vật liệu thay thế cát tự nhiên; rà soát, báo cáo tình hình sử dụng cát xây dựng, cát san lấp trong năm 2026 và dự báo nhu cầu đến năm 2027, làm cơ sở cân đối nguồn cung phục vụ nhu cầu xây dựng của thành phố.

Cảng vụ Hàng hải TPHCM chủ động tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong vùng nước cảng biển thuộc phạm vi quản lý; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng bảo đảm trật tự, an toàn, an ninh hàng hải, phòng ngừa tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan hoạt động khai thác khoáng sản.

Các sở, ngành, địa phương tăng cường phối hợp, trao đổi và cung cấp thông tin về hoạt động khai thác khoáng sản; giám sát chặt chẽ các dự án nạo vét tận thu khoáng sản tại luồng hàng hải, đường thủy nội địa và khu nước trước bến cảng.

Đồng thời, thường xuyên tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân, doanh nghiệp trong mua bán, vận chuyển cát, tuyệt đối không tham gia khai thác trái phép, cũng như mua bán, vận chuyển, tàng trữ, tiêu thụ cát không rõ nguồn gốc, không hợp pháp.

QUỐC HÙNG