Đoàn doanh nhân Ả Rập tìm kiếm cơ hội đầu tư tại TPHCM

Ngày 30 và 31-1, với sự kết nối của Tập đoàn MHGROUP, đoàn doanh nhân Ả Rập, do ông Bassam Tabajah, Chủ tịch Hội đồng Doanh nhân Ả Rập dẫn đầu, sau cuộc đến thăm và làm việc với Chủ tịch UBND TP Hà Nội và Đà Nẵng, đã đến thăm, làm việc tại TPHCM.

Tại TPHCM, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan lĩnh vực đầu tư đã thân mật tiếp đoàn.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng tặng quà lưu niệm cho ông Bassam Tabajah

Làm việc với lãnh đạo UBND TPHCM, ông Bassam Tabajah cho biết, các doanh nhân Ả Rập có tiềm năng lớn về tài chính – nguồn vốn đầu tư và công nghệ, có thể đầu tư các dự án khoảng 100 triệu USD đến 100 tỷ USD và không giới hạn hàng ngàn tỷ USD từ các gia đình hoàng gia.

Các dự án đầu tư từ Ả Rập cần bảo đảm sự ổn định lâu dài - phát triển bền vững - có lợi nhuận, tập trung vào các lĩnh vực bất động sản, hạ tầng kỹ thuật và kinh tế - xã hội, cầu đường, phát triển kinh tế xanh, du lịch xanh, năng lượng sạch, khoa học công nghệ.

Các quốc gia Ả Rập có nhu cầu nhập khẩu sản phẩm nông nghiệp tiềm năng có chất lượng và sạch từ Việt Nam; có nhu cầu tiếp nhận nhiều lao động có kỹ thuật từ Việt Nam, bởi lao động Việt Nam không chỉ thông minh mà còn cần cù, giàu lòng nhân ái…

Chủ tịch Hội đồng Doanh nhân Ả Rập Bassam Tabajah phát biểu tại buổi làm việc

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng - người đã có dịp đi cùng đoàn cấp cao của Chính phủ Việt Nam, do Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình dẫn đầu tới khu vực Trung Đông cuối năm 2025 - đánh giá cao tình cảm thân thiện, tin cậy giữa Việt Nam và các quốc gia khu vực Trung Đông, cũng như thiện ý tích cực của đoàn doanh nhân Ả Rập đến TPHCM lần này.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM trình bày với đoàn về các dự án tiềm năng trong quy hoạch tổng thể của thành phố theo định hướng phát triển chiến lược “1 không gian – 3 khu vực”, trong đó khu vực TPHCM trước đây đóng vai trò “thủ phủ tài chính và công nghệ cao”; khu vực Bình Dương trước đây đóng vai trò “thủ phủ công nghiệp”; khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu trước đây là “thủ phủ kinh tế biển”, cửa ngõ cảng biển quốc tế, dịch vụ logistics, công nghiệp năng lượng.

Bà Nguyễn Thị Minh Hằng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc tập đoàn MHGROUP, am hiểu tiềm năng các doanh nhân Ả Rập, là thành viên danh dự của Hội đồng Doanh nhân Ả Rập, cam kết là cầu nối tích cực của Hội đồng Doanh nhân Ả Rập trong việc tiếp cận và triển khai các dự án đầu tư tại TPHCM.

Chủ tịch Hội đồng Doanh nhân Ả Rập Bassam Tabajah ghi nhận và cảm kích trước tình cảm mến khách, cởi mở của lãnh đạo UBND TPHCM, lãnh đạo các sở, ngành liên quan. Ông cam kết sẽ nghiên cứu và sớm tiếp cận các dự án tiềm năng của TPHCM, tìm cơ hội đầu tư nhanh, hiệu quả tại một trong những đô thị kinh tế phát triển năng động hàng đầu của Việt Nam.

Các doanh nhân Ả Rập chụp hình lưu niệm cùng Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng và Chủ tịch - Tổng Giám đốc MHGROUP Nguyễn Minh Hằng sau buổi làm việc

Ngày 31-1, Chủ tịch Hội đồng Doanh nhân Ả Rập Bassam Tabajah và đoàn doanh nhân đến từ Trung Đông đã kết thúc cuộc đến thăm và làm việc, tìm cơ hội đầu tư tại Việt Nam và TPHCM.

GIA BÁCH