Tây Ninh thành lập các ban quản lý dự án chuyên ngành

Các ban quản lý dự án chuyên ngành đóng vai trò quan trọng thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công, phát triển cơ sở hạ tầng, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững của tỉnh Tây Ninh trong giai đoạn phát triển mới.

Ngày 31-1, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập ba Ban Quản lý dự án (QLDA) chuyên ngành trực thuộc UBND tỉnh, gồm Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình dân dụng, Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông.

Tại hội nghị, Sở Nội vụ tỉnh đã công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo các ban. Ông Trương Văn Dễ được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình dân dụng tỉnh, thời hạn bổ nhiệm 5 năm, từ ngày 1-3-2025.

Ông Nguyễn Thành Quan giữ chức Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp tỉnh, thời hạn bổ nhiệm 5 năm, từ ngày 23-5-2025. Ông Nguyễn Văn Hùng giữ chức Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh, thời hạn bổ nhiệm 5 năm, từ ngày 1-3-2025.

Lãnh đạo UBND tỉnh Tây Ninh trao quyết định thành lập, công tác nhân sự cho lãnh đạo các Ban QLDA

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn cho biết, những năm gần đây, tỉnh Tây Ninh tập trung nguồn lực cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, coi đây là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội.

Trong năm 2026, sử dụng hiệu quả vốn đầu tư công tiếp tục là một trong những yếu tố đặc biệt quan trọng để tỉnh Tây Ninh hoàn thành mục tiêu tăng trưởng "2 con số", qua đó, tạo tiền đề phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.

"Lãnh đạo các Ban QLDA mới thành lập cần quyết tâm, quyết liệt, cùng với tập thể đơn vị làm tốt nhiệm vụ được giao, thực hiện giải ngân vốn đầu tư công nhanh nhưng phải đúng quy định của pháp luật, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn", Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhấn mạnh.

QUANG VINH