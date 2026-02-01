Ngày 1-2, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước, chủ trì phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia triển khai Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước chủ trì phiên họp thứ nhất của Ban chỉ đạo

Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, năm 2025 đánh dấu nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, trong đó có vấn đề xây dựng Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, đặc biệt Chính phủ đã trình Bộ Chính trị 9 Nghị quyết chuyên đề bao gồm tất cả các lĩnh vực quan trọng của đất nước như kinh tế tư nhân, kinh tế nhà nước, y tế, giáo dục, thể chế, kinh tế đối ngoại, năng lượng... và mới nhất là lĩnh vực văn hóa. Đây là cơ sở chính trị hết sức quan trọng để hiện thực hóa 2 mục tiêu chiến lược 100 năm.

Ngày 6-1-2026, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TW về phát triển kinh tế nhà nước. Ngay sau đó, Thủ tướng Chính phủ đã thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Tại phiên họp lần thứ nhất này, Thủ tướng yêu cầu Ban Chỉ đạo tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến cho dự thảo nghị quyết của Chính phủ ban hành kế hoạch hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 79-NQ/TW; dự thảo nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế nhà nước; dự thảo quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo, đảm bảo thực chất, thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức.

Thủ tướng Chính phủ lưu ý bám sát các quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng để thể chế hóa, nhất là tháo gỡ những điểm nghẽn, nút thắt nhằm khai thác hiệu quả các nguồn lực của Nhà nước như đất đai, tài nguyên, tài sản, kết cấu hạ tầng, ngân sách, dự trữ quốc gia..., tạo chuyển biến rõ nét về hiệu quả hoạt động doanh nghiệp nhà nước, ngân hàng thương mại nhà nước.

Nghị quyết số 79-NQ/TW về phát triển kinh tế nhà nước được ban hành trong bối cảnh cả nước đang nỗ lực, quyết tâm đổi mới, cải cách trên nhiều lĩnh vực; hướng tới mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Nghị quyết xác định mục tiêu cụ thể đến năm 2030 có 50 doanh nghiệp nhà nước vào nhóm 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á; có 1-3 doanh nghiệp vào nhóm 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới; 100% doanh nghiệp thực hiện quản trị doanh nghiệp hiện đại trên nền tảng số; 100% tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước áp dụng nguyên tắc quản trị của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD)...

LÂM NGUYÊN