TPHCM vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về xây dựng

Cán bộ phường Thông Tây Hội, TPHCM tiếp nhận hồ sơ cấp giấy phép xây dựng của người dân gửi qua hình thức trực tuyến. Ảnh: THANH HIỀN

Chủ tịch UBND TPHCM chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND phường, xã, đặc khu và các Ban quản lý dự án trực thuộc UBND TPHCM thực hiện tuyên truyền rộng rãi đến cán bộ công chức, tổ chức, cá nhân về việc triển khai Hệ thống thông tin, CSDL quốc gia về hoạt động xây dựng của Bộ Xây dựng. Theo đó, các tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác thông tin truy cập tại địa chỉ: https://csdlhdxd.gov.vn.

Đối với tổ chức, cá nhân thuộc các cơ quan chuyên môn về lập quy hoạch; thẩm định quy hoạch và cơ quan chuyên môn về xây dựng thực hiện tạo lập, cập nhật dữ liệu và cấp mã số thông tin quy hoạch, dự án, công trình truy cập tại địa chỉ: https://csdlhdxd.gov.vn/admin. Đồng thời, các sở, ban, ngành, UBND phường, xã, đặc khu và các Ban quản lý dự án, xây dựng kế hoạch số hoá các dữ liệu đã có của đơn vị và cập nhật vào hệ thống; lập danh sách người sử dụng hệ thống (bao gồm các chủ đầu tư có liên quan đến hoạt động xây dựng).

Chủ tịch UBND TPHCM giao các Trung tâm phục vụ hành chính công và các tổ địa bàn tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính liên quan đến các lĩnh vực quy hoạch đô thị và nông thôn, quản lý hoạt động xây dựng trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính theo mô hình tập trung của Bộ Xây dựng; đồng bộ thông tin với CSDL quốc gia về hoạt động xây dựng.

Sở Xây dựng được giao chủ trì phối hợp với Bộ Xây dựng đăng ký tài khoản quản trị hệ thống cho Sở Xây dựng và Sở QH-KT; tài khoản sử dụng hệ thống cho các sở, ban, ngành, UBND phường, xã, đặc khu và các chủ đầu tư (nếu có); phối hợp với Bộ Xây dựng và Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT) tổ chức tập huấn vận hành hệ thống trên địa bàn thành phố, sau khi Bộ Xây dựng tạo tài khoản người dùng.

THANH HIỀN