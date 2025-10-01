TPHCM kiến nghị Bộ Xây dựng gỡ vướng nhiều nội dung khi lập quy hoạch

Sở Xây dựng TPHCM vừa có văn bản gửi Bộ Xây dựng xem xét một số nội dung tại Thông tư 17/2025/TT-BXD về ban hành định mức, phương pháp lập và quản lý chi phí cho hoạt động quy hoạch đô thị và nông thôn.

Khu đất tại khu đô thị Thủ Thiêm, TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Theo Sở Xây dựng TPHCM, Thông tư 17/2025 có ban hành về định mức chi phí lập nhiệm vụ, lập quy hoạch chung đô thị với diện tích tối đa là 360.000ha. Tuy nhiên, TPHCM hiện nay có diện tích gần 680.000ha. Vì thế, Sở Xây dựng đề xuất xem xét chấp thuận, hướng dẫn bổ sung quy mô lập quy hoạch chung đô thị, quy hoạch chung thành phố trực thuộc Trung ương là 680.000ha để phù hợp điều kiện thực tiễn TPHCM.

Ngoài ra, căn cứ Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn (sửa đổi), Sở Xây dựng TPHCM kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét khung định mức mở rộng cho đô thị đặc biệt kèm theo hệ số điều chỉnh định mức chi phí đối với đô thị đặc biệt, quy hoạch tích hợp đa ngành, đa cấp độ; quy hoạch có yêu cầu ứng dụng công nghệ GIS, mô hình 3D, cơ sở dữ liệu số.

THANH HIỀN