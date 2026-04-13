TPHCM xem xét gỡ vướng cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ

Sở Xây dựng TPHCM vừa có văn bản gửi UBND các xã, phường và đặc khu Côn Đảo về những khó khăn, vướng mắc trong công tác cấp giấy phép xây dựng (GPXD) nhà ở riêng lẻ thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã.

Khu dân cư xã Hiệp Phước, TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Theo Sở Xây dựng, thời gian qua, đơn vị này nhận được phản ánh của cá nhân, tổ chức về việc một số UBND phường, xã không tiếp nhận, giải quyết hồ sơ cấp GPXD nhà ở riêng lẻ.

Sở Xây dựng cho biết, hiện nay, việc xem xét cấp GPXD nhà ở riêng lẻ được căn cứ vào các đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 và các quy định pháp luật về quy hoạch theo Luật Xây dựng, được sửa đổi, bổ sung tại Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn năm 2024.

Tuy nhiên, qua rà soát, nhiều khu vực hiện chưa có quy hoạch chi tiết theo pháp luật về quy hoạch đô thị và nông thôn, hoặc chưa có thiết kế đô thị riêng, quy chế quản lý kiến trúc do cơ quan có thẩm quyền ban hành. Một số trường hợp quy hoạch, quy chế quản lý kiến trúc đã hết hạn.

Theo Sở Xây dựng, hiện một số xã, phường vẫn căn cứ quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy chế quản lý kiến trúc cũ đã hết hạn và quy chuẩn về quy hoạch xây dựng để cấp GPXD. Trong khi đó, một số địa phương khác lại tạm dừng tiếp nhận hồ sơ do chưa có quy hoạch chi tiết hoặc quy chế quản lý kiến trúc được phê duyệt.

Để có cơ sở xem xét, tháo gỡ vướng mắc, Sở Xây dựng đề nghị UBND cấp xã rà soát tình hình quy hoạch trên địa bàn quản lý, gồm các đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000, đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, quy chế quản lý kiến trúc, đồng thời đề xuất giải pháp.

Trên cơ sở đó, Sở Xây dựng sẽ phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc và các sở, ngành liên quan tổng hợp, báo cáo UBND TPHCM xem xét, giải quyết.

THANH HIỀN