Trắng đêm truy quét hàng lậu vùng biên

Những tháng cuối năm là thời điểm dễ xảy ra các vụ vận chuyển, tàng trữ hàng cấm (chủ yếu là thuốc lá điếu nhập lậu) trên địa bàn biên giới tỉnh An Giang. Lực lượng biên phòng đã tăng cường tuần tra, mật phục, quyết liệt đấu tranh với loại tội phạm này.

Tội phạm ngày càng liều lĩnh

23 giờ đêm một ngày giữa tháng 1-2026, đoạn biên giới ở khu phố 5 Đông Hồ, phường Hà Tiên, tỉnh An Giang trời se se lạnh. Sương muối giăng mờ các lối mòn, len lỏi qua những rặng kênh rạch chằng chịt, thấm đẫm vào quân phục, da thịt của các chiến sĩ mang quân hàm xanh. Giữa không gian tĩnh mịch và tiếng côn trùng kêu rả rích, mệnh lệnh hành quân của chỉ huy Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên vang lên. Tổ công tác gần 10 cán bộ, chiến sĩ mang theo vũ khí và trang thiết bị bắt đầu tuần tra phòng, chống vận chuyển hàng cấm.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên tuần tra tại khu phố 5 Đông Hồ, phường Hà Tiên. Ảnh: NAM KHÔI

Chỉ tay về hướng cách khoảng 30m là đường biên giới với Campuchia, Hạ sĩ Dương Chí Khanh, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, nói: “Nơi đây là “tuyến biên giới mở”, kênh rạch nhiều, cây đước và cây mắm mọc dày đặc. Lợi dụng điều này, các đối tượng có thể vận chuyển hàng cấm bất cứ lúc nào, đặc biệt là khoảng thời gian từ 23 giờ đêm đến 2 giờ sáng hôm sau. Vì vậy, dù đêm tối hay trời mưa gió, chúng tôi cũng không chủ quan, lơ là, luôn trong tư thế sẵn sàng”.

Việc tuần tra ban đêm của Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên được thực hiện liên tục với khoảng 3-4 tiếng/ca. Cùng với đó là duy trì 17 chốt trực tại các khu vực dọc theo biên giới mà đơn vị quản lý.

Theo Thiếu tá Phạm Xuân Nam, Phó Đồn trưởng nghiệp vụ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, mặt hàng mà các đối tượng vận chuyển chủ yếu trên biên giới đường bộ là thuốc lá điếu nhập lậu, mỹ phẩm, đường cát không nhãn mác, không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Các đối tượng thường lợi dụng đêm tối, địa hình đặc thù của vùng đồng bằng trống trải kết hợp với sông nước, kênh rạch chằng chịt để đưa hàng cấm qua phía biên giới đất liền của ta.

Gần đây nhất, khoảng 3 giờ sáng 7-12-2025, tại khu vực đường lộ gần chốt 35 thuộc tổ 10, khu phố Mỹ Lộ, phường Hà Tiên, tổ công tác của Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên phát hiện 1 đối tượng đang bốc 2 bao tải lên xe máy có biểu hiện nghi vấn. Khi bị yêu cầu kiểm tra, đối tượng bỏ chạy về hướng Campuchia. Đơn vị đã phối hợp với lực lượng chức năng Campuchia truy bắt, sau đó đưa đối tượng, phương tiện, tang vật là 2.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu về đồn để điều tra, làm rõ vụ việc.

Trước đó, rạng sáng 27-8-2025, tại khu vực gần cầu Đình Đức (kênh Đình Đức) thuộc khu phố 5, phường Hà Tiên, tổ công tác do Đội Đặc nhiệm Phòng, chống ma túy và tội phạm - Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang chủ trì phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, Đồn Biên phòng Xà Lực tuần tra, phát hiện 3 người đàn ông đang điều khiển 3 vỏ lãi chở nhiều thùng carton có dấu hiệu nghi vấn.

Tổ công tác ra hiệu yêu cầu các đối tượng dừng lại để kiểm tra nhưng các đối tượng không chấp hành, nên tổ công tác tiến hành truy đuổi. Các đối tượng đã vứt bỏ lại thùng carton trên 3 vỏ lãi để cản đường và lợi dụng thời tiết mưa to, sóng lớn để điều khiển vỏ lãi trốn thoát. Tổ công tác tiến hành kiểm đếm số tang vật do các đối tượng bỏ lại hiện trường, thu giữ 30 thùng giấy carton, chứa 15.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu.

“Thủ đoạn của các đối tượng tuy không mới nhưng ngày càng manh động, liều lĩnh, sẵn sàng bỏ lại tang vật để tẩu thoát khi bị truy đuổi”, Thiếu tá Phạm Xuân Nam cho biết.

Chia sẻ với chúng tôi, Thượng tá Hà Đức Hạnh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Giang Thành, cho hay, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng chủ yếu là liên lạc bằng điện thoại với người cung cấp hàng bên kia biên giới, hẹn điểm tập kết ở khu vực gần biên giới. Trong quá trình hoạt động, các đối tượng theo dõi, cảnh giới, thường chia hàng hóa thành nhiều bao nhỏ để dễ vận chuyển và vứt bỏ khi bị phát hiện. “Số lượng các đối tượng vận chuyển, tàng trữ thường dưới mức 1.500 bao thuốc lá điếu nhập lậu để tránh bị truy cứu trách nhiệm hình sự”, Thượng tá Hà Đức Hạnh thông tin.

Ngoài tuyến biên giới đường bộ, các đối tượng cũng thực hiện hành vi vận chuyển hàng cấm trên tuyến biển, đảo, với các mặt hàng vận chuyển chủ yếu là xăng dầu, thuốc lá ngoại, rượu ngoại, mỹ phẩm... Các đối tượng thường lợi dụng tàu khai thác thủy sản đã cải hoán, tàu mua bán xăng dầu không rõ nguồn gốc để vận chuyển hàng hóa, và bán lại cho các tàu khai thác thủy sản khác đang hoạt động ngoài khơi.

Ngoài ra, các đối tượng lợi dụng các phương tiện tàu khách, tàu hàng chạy từ đất liền ra các đảo và ngược lại để trà trộn cất giấu các mặt hàng cấm lẫn trong các mặt hàng được phép kinh doanh nhằm trốn tránh sự theo dõi, kiểm tra của các cơ quan chức năng.

Kiểm soát chặt địa bàn trọng điểm

An Giang hiện có hơn 148km biên giới đất liền, nhiều kênh, rạch nối sang Campuchia cùng vùng biển, đảo rộng lớn. Đây là khu vực tiềm ẩn nhiều nguy cơ diễn ra hoạt động buôn lậu và vận chuyển hàng cấm, đặc biệt vào thời điểm cuối năm.

Trước tình hình trên, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã mở đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; phòng, chống mua bán người; chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên tuần tra, quan sát khu vực biên giới ở khu phố 5 Đông Hồ, phường Hà Tiên, tỉnh An Giang

Theo Đại tá Phạm Văn Thắng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang, trong đợt cao điểm, Ban Chỉ huy yêu cầu các đơn vị tăng cường lực lượng, phương tiện và phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng chủ động phòng ngừa, quyết liệt đấu tranh trấn áp, kéo giảm tội phạm, vi phạm pháp luật; tập trung điều tra, phát hiện đấu tranh nhằm triệt phá các đường dây, tổ chức tội phạm, kiên quyết không để xảy ra “điểm nóng”, phức tạp về an ninh trật tự.

Các đơn vị tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ biên giới, vùng biển, đảo, tập trung vào các tuyến, địa bàn, khu vực trọng điểm; kết hợp chặt chẽ giữa hoạt động thường xuyên với đột xuất, mật phục, chốt chặn các khu vực, địa bàn, thời gian trọng điểm, kịp thời phát hiện, ngăn chặn hoạt động của tội phạm. Triển khai đồng bộ, kịp thời, hiệu quả các phương thức, hoạt động nghiệp vụ, tập trung làm tốt điều tra cơ bản các tuyến, địa bàn trọng điểm, chuyên đề; kịp thời phát hiện đối tượng, đường dây, tổ chức có dấu hiệu hoạt động phạm tội để xác lập chuyên án, kế hoạch nghiệp vụ đấu tranh. Quyết tâm, quyết liệt, linh hoạt, sắc bén, đánh trúng, đánh mạnh vào các đối tượng chủ mưu, cầm đầu, chủ đầu nậu, ngăn chặn có hiệu quả hoạt động của các loại tội phạm; bắt giữ, xử lý nghiêm các đối tượng phạm tội theo quy định của pháp luật, đặc biệt là các loại tội phạm nổi lên gần đây.

Trong năm 2025, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang phối hợp đã bắt, xử lý 82 vụ/78 đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Trong đó, độc lập bắt, xử lý 71 vụ/65 đối tượng; thu giữ 50.860 bao thuốc lá điếu ngoại nhập lậu các loại, 218.138 lít dầu D.O, 9.100kg bắp, 2.600kg đường… Tổng trị giá tang vật khoảng 38,1 tỷ đồng. Đơn vị cũng phối hợp các địa phương, lực lượng chức năng kiểm tra, bắt giữ 11 vụ/13 đối tượng. Tang vật thu giữ gồm 6.920 bao thuốc lá điếu ngoại nhập lậu các loại, 60.000kg lúa tươi…

NAM KHÔI