“Trạng Nguyên Sử Việt”: Học sử qua trải nghiệm thực tế

Sáng 18-4, tại khu vực sân trước Đền Hùng thuộc Bảo tàng Lịch sử TPHCM, cuộc thi “Trạng Nguyên Sử Việt” diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo học sinh tiểu học tham gia.

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức “đấu trường tri thức”, với hệ thống câu hỏi từ dễ đến khó, kết hợp giữa trắc nghiệm và tự luận, giúp học sinh ôn tập kiến thức lịch sử, đồng thời rèn luyện phản xạ và tư duy.

Điểm nhấn của chương trình là các phần thi cứu trợ, tăng tính tương tác giữa thầy cô và học sinh, qua đó tạo không khí hào hứng, gắn kết và khuyến khích tinh thần học tập chủ động.

TS Hoàng Anh Tuấn, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử TPHCM trao danh hiệu Trạng Nguyên cho em Trịnh Uy Vũ (lớp 5/2, Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo).

Kết quả chung cuộc, em Trịnh Uy Vũ, lớp 5/2, Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo, xuất sắc giành danh hiệu Trạng Nguyên; em Huỳnh Thiện Minh, lớp 4/1, Trường Tiểu học Nguyễn Huệ, đạt danh hiệu Bảng Nhãn; em Phù Nguyễn Quang Anh, lớp 5/2, Trường Tiểu học Đuốc Sống, đạt danh hiệu Thám Hoa.

Không chỉ truyền tải kiến thức, “Trạng Nguyên Sử Việt” còn cho thấy xu hướng đổi mới hoạt động giáo dục tại bảo tàng, từ không gian trưng bày tĩnh sang môi trường học tập mở, nơi học sinh được học thông qua trải nghiệm trực tiếp.

Việc tổ chức các hoạt động thi đua, nhập vai và tương tác đã giúp lịch sử trở nên gần gũi, sinh động, dễ tiếp cận hơn, đồng thời khơi gợi niềm yêu thích tìm hiểu văn hóa, truyền thống dân tộc trong lứa tuổi học đường.

HỒNG DƯƠNG