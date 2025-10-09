Tránh khoảng trống pháp lý khi bãi bỏ thanh tra chuyên ngành về giá

Một trong những nội dung sửa đổi quan trọng trong dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giá là loại bỏ nội dung thanh tra chuyên ngành về giá.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng trình dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giá

Cụ thể, dự thảo loại bỏ nội dung thanh tra chuyên ngành về giá tại phạm vi điều chỉnh và các điều khoản liên quan; thay thế các cụm từ liên quan đến hoạt động kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá, thẩm định giá bằng các cụm từ quy định về “kiểm tra chuyên ngành về giá, thẩm định giá” và sửa đổi thời hạn kiểm tra; bãi bỏ quy định về thanh tra chuyên ngành về giá tại nhiều điều khoản của Luật Giá hiện hành.

Về điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá, dự thảo luật sửa đổi, bổ sung theo hướng bỏ bớt điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá không cần thiết, đơn giản hóa điều kiện cấp giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ thẩm định giá để tạo thuận lợi.

Trong số các dịch vụ cụ thể, thẩm quyền định giá dịch vụ vận chuyển khí thiên nhiên, tồn trữ, tái hóa và phân đoạn khí thiên nhiên lỏng cho sản xuất điện được giao cho UBND cấp tỉnh định giá cụ thể.

Dự thảo cũng bổ sung quy định rõ ràng đối với dịch vụ định giá công trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, giáo dục nghề nghiệp thực hiện đặt hàng.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi báo cáo thẩm tra

Báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho biết, Ủy ban nhất trí bãi bỏ một số điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá. Tuy nhiên, một số ý kiến trong Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đề nghị cân nhắc vì cho rằng dù bỏ quy định này, doanh nghiệp vẫn phải thực hiện các nội dung đó theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Về thẩm quyền định giá dịch vụ sử dụng hạ tầng trong khu công nghiệp, Chính phủ đề nghị giao UBND cấp tỉnh định giá cụ thể đối với dịch vụ sử dụng hạ tầng trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao và cụm công nghiệp đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, cơ quan thẩm tra đề nghị cân nhắc quy định UBND cấp tỉnh quy định khung giá (thay vì giá cụ thể) để đảm bảo tính linh hoạt, phù hợp với thực tế và hài hòa lợi ích các bên.

Đại diện Chính phủ dự họp

Phát biểu sau đó về điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng nói rõ: “Đề nghị cơ quan soạn thảo làm rõ các điều kiện đó còn cần thiết không, nếu bỏ thì phải sửa cả Luật Doanh nghiệp để đảm bảo thống nhất, dễ thực hiện. Ngược lại thì chưa luật hóa nội dung này”.

Giá nhà đất hiện rất cao so với khả năng tài chính của đa số người dân, vấn đề này đã được lãnh đạo Đảng và Nhà nước đề cập nhiều lần. Lãnh đạo Bộ Tài chính có quan điểm như thế nào về vấn đề này? Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Thanh Hải

Chủ nhiệm Hoàng Thanh Tùng cũng băn khoăn về thẩm quyền định giá dịch vụ vận chuyển khí thiên nhiên. Ông phân tích, do tính đặc thù của dịch vụ này là liên quan đến nhiều tỉnh thành, thậm chí liên quan đến quốc tế, nên quy định như dự thảo có thể dẫn đến việc mỗi tỉnh, thành lại phải quy định một mức giá, phức tạp hơn và có thể không thống nhất về giá. Chủ nhiệm Hoàng Thanh Tùng cũng cho rằng dự thảo cần xác định khi bãi bỏ nội dung thanh tra chuyên ngành về giá thì cơ quan nào chịu trách nhiệm đảm bảo giá cả hợp lý, tránh khoảng trống pháp lý, gây thiệt thòi cho người tiêu dùng.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng góp ý về dự thảo luật

Nêu rõ giá nhà đất không nằm trong nội dung dự thảo này, song Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Thanh Hải nhận định, giá nhà đất hiện rất cao so với khả năng tài chính của đa số người dân, vấn đề này đã được lãnh đạo Đảng và Nhà nước đề cập nhiều lần. Bà đề nghị lãnh đạo Bộ Tài chính nêu quan điểm về vấn đề này.

Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu cũng đề nghị cân nhắc phân công trách nhiệm quyết định về giá cho cấp xã, do lo ngại số lượng, chất lượng nhân lực của cấp xã khó đảm bảo. Đồng quan điểm, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh phát biểu: “Xác định nhiệm vụ phải gắn với năng lực tổ chức thực hiện”.

Tuy nhiên, vấn đề giá nhà đất mà bà Nguyễn Thanh Hải nêu chưa được Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đề cập trong phát biểu giải trình sau đó.

ANH PHƯƠNG