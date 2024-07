Vi phạm hành chính trong quản lý giá bị phạt tới 300 triệu đồng

Theo đó, từ ngày 12-7-2024, mức phạt tiền tối đa đối với cá nhân vi phạm hành chính trong quản lý giá là 150 triệu đồng, đối với tổ chức là 300 triệu đồng. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, đối tượng vi phạm còn bị áp dụng một hoặc nhiều biện pháp khắc phục hậu quả.

Đối với các hành vi vi phạm trong quy định về định giá và bán hàng hóa, dịch vụ không đúng với quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, nghị định quy định phạt tiền từ 10 - 20 triệu đồng đối với một trong các hành vi: bán không đúng mức giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá cụ thể; bán cao hơn mức tối đa của khung giá do Nhà nước ban hành; bán thấp hơn mức tối thiểu của khung giá do Nhà nước ban hành; bán cao hơn giá tối đa do Nhà nước ban hành.

Đối với hành vi vi phạm quy định về kê khai giá hàng hóa, dịch vụ, nghị định quy định phạt tiền từ 3 - 5 triệu đồng đối với hành vi kê khai không đủ các nội dung hoặc không đúng mẫu của văn bản kê khai giá.

Đối với hành vi kê khai không đúng giá bán hoặc không kê khai giá với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định: phạt tiền từ 10 - 15 triệu đồng đối với hành vi kê khai không đúng giá bán hoặc không kê khai giá từ 1 - 10 hàng hóa, dịch vụ cụ thể thuộc diện kê khai giá; phạt tiền từ 15 - 20 triệu đồng đối với hành vi kê khai không đúng giá bán hoặc không kê khai giá từ 11 - 20 hàng hóa, dịch vụ cụ thể thuộc diện kê khai giá; phạt tiền từ 20 - 25 triệu đồng đối với hành vi kê khai không đúng giá bán hoặc không kê khai giá từ 21 hàng hóa, dịch vụ cụ thể thuộc diện kê khai giá trở lên.

Đối với hành vi vi phạm quy định về niêm yết giá hàng hóa, dịch vụ, nghị định quy định phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với một trong các hành vi: không niêm yết giá hàng hóa, dịch vụ bằng một trong các hình thức theo quy định của pháp luật; niêm yết giá hàng hóa, dịch vụ không rõ ràng gây nhầm lẫn cho khách hàng; niêm yết giá hàng hóa, dịch vụ không đúng giá cụ thể do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc tổ chức, cá nhân quyết định.

Nghị định quy định phạt tiền từ 20-30 triệu đồng đối với hành vi bán cao hơn giá niêm yết đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc Danh mục bình ổn giá, hàng hóa, dịch vụ trong thời gian Nhà nước thực hiện bình ổn giá.

PHAN THẢO