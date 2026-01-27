Sáng 27-1, Báo Nhân Dân phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức hội nghị phát hành và trao tặng báo Xuân Nhân Dân Bính Ngọ 2026 tới cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại các khu vực biên giới và hải đảo trên phạm vi cả nước.

Trao báo Xuân Bính Ngọ 2026 tới cán bộ, chiến sĩ biên giới và hải đảo

Theo kế hoạch, 40.000 tờ báo Xuân Nhân Dân Bính Ngọ 2026 được phát hành để trao tặng tới các đơn vị biên phòng, hải quân, cảnh sát biển, các đồn, trạm và điểm đảo, tương đương số lượng năm 2025.

Chương trình có sự chung tay, đồng hành của nhiều doanh nghiệp, đơn vị tài trợ và các tổ chức, cá nhân, góp phần đưa ấn phẩm Xuân của Báo Nhân Dân đến với những nơi xa đất liền, vùng biên cương Tổ quốc.

Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh phát biểu tại lễ trao tặng

Hoạt động phát hành và trao tặng báo Xuân tiếp tục khẳng định vai trò, trách nhiệm xã hội của Báo Nhân Dân, tiếng nói của Đảng, Nhà nước và nhân dân trong việc lan tỏa thông tin chính thống, củng cố niềm tin, khơi dậy tinh thần yêu nước, đoàn kết và trách nhiệm công dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trước đó, sáng 17-1, 5.000 tờ báo Xuân đầu tiên cũng được trao tặng Bộ Tư lệnh Hải quân và đại diện cán bộ, chiến sĩ, nhân dân đặc khu Trường Sa. Đây là những ấn phẩm được gửi sớm tới nơi đầu sóng ngọn gió.

40.000 báo Xuân được trao tặng tới cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại các khu vực biên giới và hải đảo

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh nhấn mạnh, báo Xuân Nhân Dân không chỉ là ấn phẩm báo chí đặc biệt mừng năm mới, mà còn là món quà tinh thần mang theo tình cảm của Đảng, Nhà nước và nhân dân cả nước gửi tới cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, biển đảo.

