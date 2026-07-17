Trao sinh kế, tiếp sức phụ nữ vươn lên

Từ chiếc xe bán bánh mì, chiếc xe gắn máy đến những nguồn vốn hỗ trợ khởi nghiệp, các mô hình hỗ trợ sinh kế đang giúp nhiều phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tạo dựng việc làm, từng bước ổn định cuộc sống và vươn lên bằng chính sức lao động của mình.

Tiếp sức đúng lúc

“Má Bi, cho con một ổ đầy đủ, không hành nha. Con đói bụng quá!”, Tuấn vừa dựng xe vừa cất tiếng gọi. Nghe giọng quen, bà Vạn Ngọc Thủy (ngụ đường Đinh Bộ Lĩnh, phường Bình Thạnh, TPHCM) mỉm cười: “Hè này con không về quê, ở lại thành phố làm thêm hả? Mua bánh mì ăn rồi đi làm phải không? Để má làm cho con một ổ đặc biệt”. Vừa trò chuyện, bà Thủy phết pate, lần lượt cho thịt, trứng, chà bông, chả... vào ổ bánh mì.

Công ty TNHH May mặc Unigar (phường Bà Rịa, TPHCM) mở rộng quy mô sản xuất nhờ sự tiếp sức của Hội LHPN phường Bà Rịa. ẢNH: TRÚC GIANG

Hơn hai năm qua, xe “Bánh mì Bà Bi - ngon từ tâm” đã trở thành địa chỉ quen thuộc của nhiều người dân trong khu phố và sinh viên sống ở ký túc xá gần đó. Mỗi buổi chiều, khi muốn lót dạ hay đơn giản là “thèm bánh mì”, nhiều người lại đến chiếc xe nhỏ của bà. Ít ai biết rằng, phía sau chiếc xe bán bánh mì ấy là hành trình vượt qua khó khăn của một người phụ nữ từng chật vật tìm kế mưu sinh.

Vốn ham học hỏi, bà Thủy tham gia nhiều lớp học làm bánh, khởi sự kinh doanh do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TPHCM tổ chức và từng thử sức bán bánh online. Thế nhưng, đại dịch Covid-19 bùng phát khiến việc làm ăn gần như ngưng trệ. Đúng lúc đó, mẹ bà Thủy mắc bệnh ung thư máu, gánh nặng kinh tế càng đè nặng lên gia đình.

Hai năm trước, từ sự giới thiệu của địa phương về tấm gương phụ nữ nỗ lực vượt khó sau đại dịch Covid-19, bà Thủy được Hội LHPN TPHCM trao tặng xe bán bánh mì. Với bà, chiếc xe là phương tiện sinh kế để bắt đầu lại sau những biến cố. “Tôi rất mừng. Từ khi có chiếc xe, tôi có thêm một nghề để lo cho bản thân và gia đình. Nhờ vậy, cuộc sống dần ổn định hơn”, bà Thủy chia sẻ.

Bà Lý Hồng Hạnh (59 tuổi, người dân tộc Tày, hội viên Hội LHPN phường Bà Rịa) cũng được tiếp sức vào lúc khó khăn nhất. Nhiều năm nay, bà mưu sinh bằng nghề bỏ mối mắm ruốc cho các chợ Phước Tỉnh, Long Hải. Mỗi ngày, bà Hạnh chạy xe hơn 10km để lấy hàng và giao hàng. Chiếc xe máy cũ thường xuyên hỏng hóc khiến việc đi lại nhiều phen gián đoạn.

Tháng 6 vừa qua, Hội LHPN phường Bà Rịa đã vận động nguồn xã hội hóa trao tặng bà chiếc xe gắn máy trị giá 15 triệu đồng. “Từ khi có xe mới, việc đi lại thuận tiện hơn nhiều, công việc cũng ổn định hơn”, bà Hạnh nói.

Với bà Nguyễn Thị Trường (57 tuổi, ngụ khu phố 2 Long Toàn, phường Bà Rịa), nghề làm hành phi đem lại nguồn thu nhập chính cho gia đình nhiều năm qua. Tuy nhiên, lợi nhuận không cao nên bà không có điều kiện tích lũy vốn để mở rộng sản xuất. Nhiều lúc nhu cầu thị trường tăng, nhưng bà chỉ có thể nhập nguyên liệu với số lượng hạn chế nên không đáp ứng hết các đơn hàng.

Mới đây, bà được Hội LHPN phường Bà Rịa hỗ trợ 3 triệu đồng làm vốn sinh kế để bổ sung nguyên liệu sản xuất. “Có thêm vốn, tôi nhập được nhiều nguyên liệu, không còn phải từ chối nhiều đơn hàng như trước. Công việc ổn định hơn, tôi cũng có điều kiện lo cho con ăn học”, bà Trường tâm sự.

Đồng hành để sinh kế bền vững

Không dừng ở việc hỗ trợ sinh kế ban đầu, các cấp Hội LHPN TPHCM còn đồng hành cùng hội viên trong quá trình phát triển kinh tế, kết nối nguồn vốn để mở rộng sản xuất, kinh doanh. Thông qua Đề án 939 “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp”, chị Cao Thị Dung, Giám đốc Công ty TNHH May mặc Unigar (phường Bà Rịa), được kết nối vay 200 triệu đồng để đầu tư thêm máy móc, mở rộng dây chuyền sản xuất, tạo thêm việc làm cho nhiều lao động nữ tại địa phương.

Bà Vạn Ngọc Thủy (phường Bình Thạnh, TPHCM) ổn định cuộc sống nhờ xe bán bánh mì do Hội LHPN TPHCM trao tặng. ẢNH: THÁI PHƯƠNG

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Cúc, Chủ tịch Hội LHPN phường Bà Rịa, sau mỗi đợt trao phương tiện sinh kế, Hội LHPN phường tiếp tục theo dõi quá trình làm ăn của hội viên, nắm rõ hiệu quả sử dụng nguồn hỗ trợ và kịp thời kết nối thêm nguồn lực nếu chị em có nhu cầu mở rộng sản xuất, kinh doanh. “Khi hội viên sử dụng hiệu quả nguồn hỗ trợ, hội sẽ tiếp tục đồng hành, vận động thêm nguồn lực để chị em phát triển kinh tế”, bà Nguyễn Thị Thanh Cúc cho biết.

Phó Chủ tịch Hội LHPN TPHCM Nguyễn Thị Ngọc Linh thông tin, ngoài hỗ trợ phương tiện, vốn sinh kế, các cấp hội còn phối hợp tổ chức dạy nghề, tập huấn khởi sự kinh doanh, kết nối việc làm và hỗ trợ hội viên tiếp cận nguồn vốn ưu đãi. Mục tiêu của chương trình là tạo điều kiện để phụ nữ vươn lên bằng chính sức lao động của mình. Nhiều hội viên sau khi ổn định cuộc sống đã quay trở lại đồng hành cùng hội, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn khác, góp phần lan tỏa tinh thần tương trợ trong cộng đồng.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, các cấp Hội LHPN TPHCM đã trao 214 mô hình sinh kế khởi nghiệp với tổng kinh phí gần 1,8 tỷ đồng; hỗ trợ hơn 4.260 hộ có phụ nữ thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo và giúp hơn 1.120 phụ nữ thoát nghèo, thoát cận nghèo.

TRÚC GIANG - THÁI PHƯƠNG