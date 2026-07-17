Xây dựng Sơn La thành trung tâm nông nghiệp sinh thái, chế biến nông sản và du lịch đặc sắc

Sáng 16-7, tại Sơn La, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn công tác của Trung ương đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025-2030; các chủ trương, nghị quyết lớn của Trung ương 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026.

Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến trao đổi tại buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị, trong giai đoạn tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định rõ mô hình phát triển và vị trí của Sơn La trong vùng Tây Bắc; thúc đẩy tăng trưởng nhưng không được đánh đổi môi trường, an sinh xã hội và kỷ cương quản lý; không dàn trải nguồn lực mà tập trung vào những động lực có khả năng tạo khác biệt; hướng tới trở thành trung tâm nông nghiệp sinh thái, chế biến nông sản và du lịch đặc sắc của vùng, đồng thời phát huy lợi thế về năng lượng, kinh tế lòng hồ và giao thương với Bắc Lào.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu dự buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La, ngày 16-7. Ảnh: TTXVN

Quy hoạch phải được cụ thể hóa thành danh mục dự án, quỹ đất, nguồn vốn, tiến độ và người chịu trách nhiệm. Đối với đường cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu và tuyến Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên, phải chuẩn bị quy hoạch các nút giao, trung tâm logistics, khu chế biến, dịch vụ, đô thị và điểm du lịch dọc tuyến. Các tuyến kết nối cao tốc vào các khu vực du lịch, dịch vụ, vùng sản xuất phải được đầu tư đồng bộ, tránh tình trạng cao tốc hoàn thành nhưng vẫn bị tắc kết nối ở địa phương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ rõ, tổ chức lại nông nghiệp theo chuỗi giá trị, khắc phục tình trạng vùng nguyên liệu và nhà máy không gắn kết; mở rộng hạ tầng các khu cụm công nghiệp phục vụ nông nghiệp; tập trung vào các sản phẩm chủ lực như cà phê Arabica, cây ăn quả, chè, sữa, dược liệu; khuyến khích đầu tư đồng bộ từ vùng trồng, thủy lợi, sơ chế, kho lạnh đến chế biến và phân phối.

Bên cạnh đó, phát triển công nghiệp chọn lọc, gắn trực tiếp với lợi thế, khơi thông điểm nghẽn. Ưu tiên chế biến sâu cà phê, trái cây, sữa, chè, dược liệu, lâm sản, đồng thời phát triển bao bì, kho lạnh, vận tải và dịch vụ kỹ thuật hỗ trợ.

Với điện mặt trời nổi, điện gió và các dự án năng lượng mới, phải tính đồng bộ khả năng truyền tải, an toàn hồ đập, giao thông thủy, cảnh quan và sinh kế cộng đồng, không để dự án không giải tỏa được công suất. Nhà đầu tư phải gắn dự án với đào tạo lao động kỹ thuật và thu hút các cơ sở chế biến, sản xuất xanh, bảo vệ môi trường.

Đồng chí Tô Lâm yêu cầu, lấy phát triển con người, giáo dục, ổn định dân cư và giảm nghèo bền vững làm trung tâm; phải chuẩn bị thật tốt năm học 2026-2027, rà soát đầy đủ trường lớp, giáo viên, thiết bị, nước sạch, các điều kiện đảm bảo khác; thực hiện tốt khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân ít nhất 1 lần/năm; lập hồ sơ sức khỏe điện tử; thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; giải quyết căn cơ đời sống tại các khu tái định cư thủy điện; hỗ trợ người dân vươn lên thoát nghèo bền vững; hoàn chỉnh dữ liệu số về hộ nghèo; nhân rộng các mô hình tốt.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý, giữ vững quốc phòng, an ninh, biên giới và khối đại đoàn kết các dân tộc. Đối với mục tiêu xây dựng Sơn La không ma túy vào năm 2030, cần xác định rõ các địa bàn, tuyến và nhóm nguy cơ cao, kết hợp đấu tranh với công tác cai nghiện, quản lý sau cai, tạo việc làm và huy động đồng bộ công an, y tế, chính quyền cơ sở, đoàn thể và gia đình.

Quan hệ với các tỉnh Bắc Lào phải đi vào thực chất, cụ thể hóa các thỏa thuận thành chương trình hợp tác về nông nghiệp, thương mại, giáo dục, y tế, phòng chống ma túy và quản lý biên giới… Đảng bộ tỉnh phải phấn đấu xây dựng Sơn La thành trung tâm nông nghiệp sinh thái, chế biến nông sản và du lịch đặc sắc của Tây Bắc, đồng thời là địa bàn xanh, an toàn và phên giậu vững chắc của Tổ quốc.

TTXVN