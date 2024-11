Trao tiền hỗ trợ đợt 2 để cháu bé đầu to có cơ hội chữa bệnh

Thượng tá Phan Thanh Hải, Phó trưởng Phòng An ninh nội địa (Công an tỉnh Gia Lai) hỏi thăm cháu Nay Vực

Đại diện Báo Sài Gòn Giải Phóng vừa phối hợp cùng Thượng tá Phan Thanh Hải, Phó trưởng Phòng An ninh nội địa (Công an tỉnh Gia Lai), Công an xã Ia Piar, UBND xã Ia Piar (huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) trao 6,2 triệu đồng tiền bạn đọc báo hỗ trợ đợt 2 cho gia đình cháu Nay Vực (3 tuổi, thôn Mnai Trang, xã Ia Piar).

Nay Vực là con của vợ chồng anh Ksor Oai và chị Nay H’Đuôr. Cháu mắc bệnh lạ. Phần đầu to bất thường, cơ thể gầy gò, chân tay nhỏ xíu. Cơ thể yếu ớt nên cháu chỉ nằm một chỗ, ăn uống khó khăn và không nhận thức được. Cảm thông trước hoàn cảnh khó khăn, trong đợt 1, bạn đọc Báo SGGP đã hỗ trợ 29 triệu đồng. Như vậy, qua 2 đợt, gia đình nhận tổng cộng 35,2 triệu đồng từ sự giúp đỡ của bạn đọc Báo SGGP.

Gia đình cháu Nay Vực tiếp nhận số tiền bạn đọc Báo SGGP hỗ trợ đợt 2

Trực tiếp thay mặt bạn đọc Báo SGGP trao tiền hỗ trợ, Thượng tá Phan Thanh Hải nhấn mạnh, Báo SGGP đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Gia đình cháu Nay Vực là một trong số những hoàn cảnh khó khăn được báo và bạn đọc giúp đỡ. Số tiền giúp đỡ lần này, có ý nghĩa to lớn, sẽ giúp gia đình có thêm điều kiện đưa cháu Nay Vực chữa bệnh. Thượng tá Hải thay mặt gia đình gửi lời cảm ơn đến Báo SGGP và bạn đọc đã giúp đỡ cháu Nay Vực.

HỮU PHÚC