Tri ân gia đình hiến tặng hiện vật gắn với di tích Bạch Dinh

Ngày 15-5, Bảo tàng - Thư viện Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức họp mặt kỷ niệm Ngày Quốc tế Bảo tàng 2026 (18-5) và trao thư cảm ơn đến gia đình đã hiến tặng hiện vật gắn với di tích Bạch Dinh (Núi Lớn, phường Vũng Tàu).

Bảo tàng - Thư viện Bà Rịa - Vũng Tàu trao thư cảm ơn gia đình ông Trần Minh Mai và bà Lê Thị Hạnh

Phát biểu tại chương trình, ông Trần Công Sơn, Giám đốc Bảo tàng - Thư viện Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, tiền thân của đơn vị là Bảo tàng Tổng hợp Bà Rịa - Vũng Tàu, thành lập năm 1991. Trải qua 35 năm xây dựng và phát triển, đơn vị từng bước khẳng định vai trò, vị trí trong hệ thống bảo tàng Việt Nam.

Thời gian tới, Bảo tàng - Thư viện Bà Rịa - Vũng Tàu tập trung đổi mới trưng bày theo hướng hiện đại, lấy công chúng làm trung tâm; đẩy mạnh chuyển đổi số, số hóa sưu tập, phát triển trưng bày trực tuyến và ứng dụng công nghệ mới nhằm nâng cao trải nghiệm cho khách tham quan.

Đơn vị cũng chú trọng đẩy mạnh nghiên cứu, sưu tầm hiện vật và đổi mới truyền thông trên nền tảng số nhằm tiếp cận rộng rãi hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ.

Bà Phạm Thị Nga, Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp, Bảo tàng - Thư viện Bà Rịa - Vũng Tàu nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Tại chương trình, Bảo tàng - Thư viện Bà Rịa - Vũng Tàu đã trao thư cảm ơn ghi nhận đóng góp của gia đình ông Trần Minh Mai và bà Lê Thị Hạnh đối với công tác bảo tồn di sản văn hóa.

Gia đình ông bà đã tự nguyện hiến tặng cho bảo tàng hiện vật là chiếc giường từng được sử dụng tại di tích Bạch Dinh trước năm 1975.

Dịp này, bà Phạm Thị Nga, Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp, Bảo tàng - Thư viện Bà Rịa - Vũng Tàu vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có thành tích xuất sắc trong công tác.

KHÁNH CHI