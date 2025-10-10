Triển khai công chứng điện tử trên địa bàn TPHCM

Phó Giám đốc Sở Tư pháp TPHCM Nguyễn Thị Phương Ngọc phát biểu khai mạc hội nghị

Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành TPHCM và 196 tổ chức hành nghề công chứng viên trên địa bàn TPHCM. Phó Giám đốc Sở Tư pháp TPHCM Nguyễn Thị Phương Ngọc chủ trì hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Giám đốc Sở Tư pháp TPHCM Nguyễn Thị Phương Ngọc cho biết, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2025, lần đầu tiên quy định về công chứng điện tử, công nhận giá trị pháp lý của văn bản công chứng điện tử, mở ra kỷ nguyên mới trong quản lý, lưu trữ và khai thác dữ liệu công chứng số.

Thời gian qua, Sở Tư pháp TPHCM đã chủ động triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công chứng với cơ sở dữ liệu dùng chung kết nối với cơ sở dữ liệu địa chính; đồng thời từng bước thực hiện liên thông các thủ tục công chứng đăng ký và thuế theo tinh thần của Nghị quyết 172/NQ-CP của Chính phủ về chính sách phát triển nghề công chứng.

Để triển khai hiệu quả công chứng điện tử, Sở Tư pháp TPHCM mong nhận được sự đồng hành của Hội Công chứng viên, các tổ chức hành nghề công chứng và đội ngũ công chứng viên trên địa bàn TPHCM. Mỗi công chứng viên cần chủ động học hỏi, nâng cao kỹ năng số, thay đổi tư duy hành nghề, coi chuyển đổi số là trách nhiệm và cơ hội để khẳng định vị thế nghề công chứng hiện nay.

Bà Lâm Quỳnh Thơ, Giám đốc Trung tâm Thông tin và tư vấn công chứng TPHCM hướng dẫn các đại biểu tham dự hội nghị quy trình và các bước thao tác thực hiện công chứng điện tử đối với các thủ tục pháp lý về tư pháp, hộ tịch, tài sản của tổ chức, cá nhân và các lĩnh vực liên quan.

HOÀI NAM