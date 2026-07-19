Điều tra vụ đánh nhau trong quán nhậu ở xã Hóc Môn

Ngày 19-7, Công an xã Hóc Môn phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan đang điều tra, làm rõ vụ việc hai nhóm thanh niên xảy ra xô xát tại một quán nhậu trên đường Song Hành, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh hai nhóm thanh niên khoảng 10 người lao vào xô xát, đánh nhau ngay trong quán nhậu. Sự việc khiến nhiều người hoảng sợ, rời khỏi quán.

Mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh hai nhóm thanh niên khoảng 10 người lao vào, xô xát

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khuya 18-7, rạng sáng 19-7 tại một quán nhậu trên đường Song Hành, xã Hóc Môn, TPHCM.

Theo người dân, trong lúc ăn uống, hai nhóm khách phát sinh mâu thuẫn dẫn đến cự cãi. Sau đó, những người liên quan lao vào đánh nhau, đồng thời sử dụng một số vật dụng trong quán ném qua lại, khiến khu vực bên trong quán và đoạn đường phía trước trở nên hỗn loạn.

Những người xung quanh cùng nhân viên bảo vệ quán đã nhanh chóng can ngăn. Sau đó, các bên rời khỏi hiện trường.

Nhận tin báo, Công an xã Hóc Môn đã có mặt, ghi nhận vụ việc, lấy lời khai của những người liên quan và nhân chứng.

Theo ghi nhận ban đầu, vụ việc không gây thương tích nghiêm trọng, những người liên quan chỉ bị xây xát nhẹ. Một số vật dụng trong quán bị ảnh hưởng nhưng thiệt hại không đáng kể.

Hiện cơ quan công an đang trích xuất hình ảnh từ hệ thống camera an ninh khu vực, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

Thời gian qua, tại TPHCM và nhiều địa phương xảy ra các vụ đánh nhau, gây rối trật tự công cộng xuất phát từ những mâu thuẫn nhỏ trong lúc ăn nhậu, va chạm giao thông hoặc tranh cãi cá nhân. Nhiều vụ việc ban đầu chỉ là lời qua tiếng lại nhưng do thiếu kiềm chế, nhất là khi có sử dụng rượu bia, đã dẫn đến xô xát, gây thương tích và phát sinh các hành vi vi phạm pháp luật. Theo cơ quan công an, không ít trường hợp sau khi đánh nhau đã bị xử phạt hành chính hoặc bị xử lý hình sự về các hành vi gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích.

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NGUYỄN TÂN