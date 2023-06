Triệt phá đường dây làm giả hàng ngàn bằng cấp, giấy tờ các loại

Ngày 23-6, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Công an TP Hà Tĩnh vừa khởi tố đối với 24 bị can về hành vi “Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức”, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 12 bị can và tạm giam 12 bị can.