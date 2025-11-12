Công an phường Phú Thọ hỗ trợ kịp thời thai phụ đau bụng giữa đường

Một thai phụ bị đau bụng trên đường Lữ Gia vừa được lực lượng Công an phường Phú Thọ (TPHCM) kịp thời đưa đi cấp cứu, bảo đảm an toàn tính mạng tại Bệnh viện Hùng Vương.

Trưa 12-11, khi thực hiện nhiệm vụ tại đường Lữ Gia, tổ tuần tra Cảnh sát trật tự, Công an phường Phú Thọ phát hiện 1 thai phụ đang đi bộ trên vỉa hè đường Lữ Gia, có dấu hiệu đau bụng quặn, đi lại khó khăn, mặt tái nhợt đang cần được giúp đỡ.

Tổ tuần tra Cảnh sát trật tự, Công an phường Phú Thọ hỗ trợ thai phụ có dấu hiệu đau bụng quặn, đi lại khó khăn đi cấp cứu

Ngay lập tức, cán bộ, chiến sĩ tổ tuần tra đã báo cáo chỉ huy và khẩn trương sử dụng xe đặc chủng đưa thai phụ đi cấp cứu tại Bệnh viện Hùng Vương.

Theo thông tin từ Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Hùng Vương, thai phụ tên N.T.T. đang mang thai ở tuần thứ 32. Ngay sau khi thai phụ được đưa đến bệnh viện, đội ngũ y, bác sĩ đã khẩn trương thăm khám và thực hiện các thao tác cấp cứu. Chẩn đoán ban đầu cho thấy, thai phụ N.T.T. bị sốc, thể trạng mệt.

Lực lượng Công an khẩn trương đưa thai phụ đi cấp cứu

Sau khoảng 2 giờ được các y, bác sĩ chăm sóc, tình hình sức khỏe của thai phụ và thai nhi ổn định, qua cơn nguy kịch và được về nhà.

MẠNH THẮNG