Triệt phá đường dây mua bán thận với giá 1,2 tỷ đồng/quả

Ngày 14-9, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an TP Hà Nội đấu tranh, triệt phá đường dây mua, bán bộ phận cơ thể người (gan, thận) tồn tại từ năm 2024 đến nay trên địa bàn TP Hà Nội.

Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây này hoạt động trên địa bàn TP Hà Nội và các địa phương do Phạm Văn Hùng (sinh 1983, trú tại phường Bồ Đề, TP Hà Nội) cầm đầu. Quá trình khám xét chỗ ở của 6 đối tượng bị cáo buộc là đồng phạm với Phạm Văn Hùng, cơ quan công an thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan, trong đó có nhiều bộ hồ sơ khám sàng lọc, xét nghiệm các chỉ số tương thích của những người muốn bán thận để phục vụ việc cấy ghép thận.

Theo tài liệu điều tra, nhận thấy nhu cầu mua bán thận trên thị trường, đối tượng Phạm Văn Hùng đã bàn bạc với các đồng phạm đứng ra tổ chức môi giới mua bán thận để hưởng lợi. Các đối tượng tìm kiếm người có nhu cầu mua bán thận bằng cách lên mạng xã hội đăng bài tìm kiếm. Khi tìm được người mua, các đối tượng ra giá 1,2 tỷ đồng một quả thận (trong đó, trả cho người bán từ 450 đến 550 triệu đồng). Từ đầu năm 2024 đến nay, Phạm Văn Hùng cùng đồng bọn đã thực hiện hành vi môi giới mua bán thận cho khoảng từ 25 đến 30 cặp ghép thành công tại các bệnh viện lớn trên địa bàn TP Hà Nội.

Hiện, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự nhóm đối tượng gồm Phạm Văn Hùng và 6 người liên quan khác về hành vi “Mua bán bộ phận cơ thể người”.

ĐỖ TRUNG