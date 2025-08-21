Đối tượng 10X làm giả hơn 300 hóa đơn ngân hàng để lừa đảo mua hàng trên mạng

Từ năm 2024 đến nay, T. đã sử dụng mạng xã hội để vào các trang livestream bán hàng, liên hệ mua sản phẩm rồi làm giả hóa đơn chuyển tiền ngân hàng gửi cho bị hại.

Ngày 20-8, Công an xã Nam Gianh phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Quảng Trị) đã bàn giao T.T.T. (SN 2008, trú thôn La Hà Tây, xã Nam Gianh) cùng tang vật cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Theo kết quả xác minh, từ năm 2024 đến nay, T. đã sử dụng mạng xã hội để vào các trang livestream bán hàng, liên hệ mua sản phẩm rồi làm giả hóa đơn chuyển tiền ngân hàng gửi cho bị hại. Tin tưởng đã nhận được tiền, nhiều người bán đã chuyển hàng cho T.

T.T.T. (bên trái) đã làm giả 300 hóa đơn

Với thủ đoạn này, chỉ trong hơn một năm, T. đã làm giả trên 300 hóa đơn, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại trên phạm vi cả nước.

Quá trình đấu tranh, lực lượng công an thu giữ nhiều tài sản có được từ hành vi lừa đảo, ước tính trị giá khoảng 100 triệu đồng.

MINH PHONG