Triệt phá đường dây xả thải, làm giả giấy tờ bảo vệ môi trường

Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội vừa điều tra, khám phá một vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Nhà máy xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Quang Minh (xã Quang Minh, TP Hà Nội).

Vụ án liên quan đến các tội danh: gây ô nhiễm môi trường, nhận hối lộ, đưa hối lộ và giả mạo trong công tác. Thông tin này được Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội cho biết sáng 15-6.

Theo tài liệu điều tra, đầu tháng 5, cơ quan chức năng kiểm tra Công ty TNHH Đầu tư và phát triển hạ tầng Nam Đức (đơn vị vận hành nhà máy xử lý nước thải). Kết quả kiểm tra mẫu nước thải cho thấy thông số kim loại nặng Niken đã vượt quy chuẩn kỹ thuật cho phép hơn 5 lần.

Lực lượng chức năng kiểm tra mẫu nước thải. Ảnh: CACC

Quá trình điều tra đã bóc gỡ hàng loạt phương thức, thủ đoạn tinh vi của nhóm tội phạm. Theo cáo buộc, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và phát triển hạ tầng Nam Đức là Nguyễn Khắc Sơn, biết rõ hệ thống xử lý của khu công nghiệp không thể xử lý được kim loại nặng như Niken, nhưng cố tình không đầu tư nâng cấp.

Để tăng doanh thu, Sơn vẫn ký hợp đồng tiếp nhận nước thải từ các cơ sở gia công cơ khí, mạ kim loại. Người này chỉ đạo Đỗ Duy Cao (Trưởng Ban Quản lý vận hành Khu công nghiệp Quang Minh) và chuyên viên xử lý nước thải Nguyễn Hữu Cường tiếp tục cho các doanh nghiệp đấu nối, xả thải vượt quy chuẩn. Dù biết nước thải không đạt tiêu chuẩn, nhóm này không áp dụng biện pháp đóng cửa xả hay xử lý vi phạm, dẫn đến việc nước thải nguy hại bị xả trực tiếp ra môi trường.

Các đối tượng: Nguyễn Thị Phương (trái), Nguyễn Thị Thúy (giữa), Vương Đắc Mạnh (phải). Ảnh: CACC

Theo cơ quan công an, trong khoảng thời gian từ năm 2018 đến tháng 4-2026, Nguyễn Hữu Cường yêu cầu và nhận khoảng 2,7 tỷ đồng từ các doanh nghiệp để bỏ qua vi phạm, không lập biên bản xử lý. Số tiền này được chia có hệ thống: Đỗ Duy Cao nhận hơn 1,1 tỷ đồng (trực tiếp từ doanh nghiệp và do Cường chia lại), còn Nguyễn Khắc Sơn cũng nhận lại khoảng 190 triệu đồng tiền hối lộ từ Cao.

Để đối phó với các hoạt động thanh tra, Công ty TNHH Đầu tư và phát triển hạ tầng Nam Đức ký hợp đồng quan trắc với Viện Khoa học môi trường và sức khỏe cộng đồng. Khi phát hiện Niken vượt chuẩn, Sơn và Cao yêu cầu Viện trưởng Nguyễn Thị Phương Thảo chỉnh sửa số liệu.

Dưới sự chỉ đạo của Thảo, nhân viên của viện trên là Nguyễn Thị Thúy đã trao đổi cùng Vương Đắc Mạnh dùng thủ đoạn pha loãng mẫu nước thải, phân tích lại và lập phiếu kết quả giả mạo đạt chuẩn để giao cho Công ty TNHH Đầu tư và phát triển hạ tầng Nam Đức. Các kết quả đo đạc vi phạm thực tế đều bị xóa bỏ trái quy định.

Các đối tượng: Nguyễn Khắc Sơn (trái), Đỗ Duy Cao (giữa), Nguyễn Hữu Cường (phải). Ảnh: CACC

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố các bị can: Nguyễn Khắc Sơn, Đỗ Duy Cao, Nguyễn Hữu Cường về hành vi “Gây ô nhiễm môi trường” và “Nhận hối lộ”; khởi tố Nguyễn Khắc Sơn, Đỗ Duy Cao cùng Nguyễn Thị Phương Thảo, Nguyễn Thị Thúy, Vương Đắc Mạnh về hành vi “Giả mạo trong công tác”.

Hiện Công an TP Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng trước pháp luật.

ĐỖ TRUNG