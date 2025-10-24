Pháp luật

TPHCM: Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán gần 20.000 chai nước hoa giả

SGGPO

Ngày 24-10, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TPHCM cho biết đã triệt phá thành công đường dây sản xuất, buôn bán nước hoa giả các thương hiệu nổi tiếng như Chanel, Gucci, Dior…, do vợ chồng Nguyễn Ngọc Thơ (40 tuổi) và Trương Thị Mai Hiền (41 tuổi) cầm đầu.

aaa3e12e46d1cb8f92c0.jpg
Các bị can bị bắt giữ để điều tra về các hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, trốn thuế và các vi phạm pháp luật khác có liên quan

Qua điều tra, từ đầu năm 2024 Nguyễn Ngọc Thơ – Giám đốc Công ty TNHH TM-SX Phát triển Nguyên Hương (phường Tam Bình) – cùng vợ trực tiếp pha chế, sản xuất nước hoa giả tại một xưởng thuê trên đường Cây Keo. Cặp vợ chồng này tổ chức mua sắm máy móc, nguyên liệu, tem nhãn, vỏ chai mang nhãn mác các thương hiệu cao cấp, rồi thuê người (chủ yếu là người thân trong gia đình) thực hiện toàn bộ quy trình sản xuất từ chiết rót, đóng gói, dán tem đến tiêu thụ qua mạng xã hội.

1817948565353977852.jpg
Các nhân viên (chủ yếu là người thân trong gia đình) thực hiện toàn bộ quy trình sản xuất hàng giả

Khi phá án, lực lượng chức năng đồng loạt khám xét ba địa điểm là văn phòng công ty, xưởng sản xuất và kho hàng, thu giữ gần 20.000 chai nước hoa giả cùng nhiều tang vật như máy in, máy chiết rót, tem nhãn, hương liệu, hóa chất…

1817948565353977852 (1).jpg
Xưởng sản xuất và kho hàng được lực lượng chức năng kiểm tra

Bước đầu, cơ quan công an xác định nhóm này đã thu lợi bất chính hơn 15 tỷ đồng. Phòng PC03 đã khởi tố, bắt giữ 11 bị can để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả và các vi phạm khác.

Tin liên quan
VĂN ANH

Từ khóa

hàng giả phòng PC03 nước hoa giả TPHCM

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn