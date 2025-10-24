TPHCM: Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán gần 20.000 chai nước hoa giả

Qua điều tra, từ đầu năm 2024 Nguyễn Ngọc Thơ – Giám đốc Công ty TNHH TM-SX Phát triển Nguyên Hương (phường Tam Bình) – cùng vợ trực tiếp pha chế, sản xuất nước hoa giả tại một xưởng thuê trên đường Cây Keo. Cặp vợ chồng này tổ chức mua sắm máy móc, nguyên liệu, tem nhãn, vỏ chai mang nhãn mác các thương hiệu cao cấp, rồi thuê người (chủ yếu là người thân trong gia đình) thực hiện toàn bộ quy trình sản xuất từ chiết rót, đóng gói, dán tem đến tiêu thụ qua mạng xã hội.
Khi phá án, lực lượng chức năng đồng loạt khám xét ba địa điểm là văn phòng công ty, xưởng sản xuất và kho hàng, thu giữ gần 20.000 chai nước hoa giả cùng nhiều tang vật như máy in, máy chiết rót, tem nhãn, hương liệu, hóa chất…
Bước đầu, cơ quan công an xác định nhóm này đã thu lợi bất chính hơn 15 tỷ đồng. Phòng PC03 đã khởi tố, bắt giữ 11 bị can để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả và các vi phạm khác.