Pháp luật

Triệt phá đường dây buôn bán nước hoa giả, bắt giữ 4 đối tượng

SGGPO

Thực hiện cao điểm tấn công tội phạm dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TPHCM vừa triệt phá đường dây buôn bán mỹ phẩm giả quy mô lớn trên không gian mạng.

Ngày 8-2, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TPHCM cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tiếp tục điều tra mở rộng đường dây buôn bán mỹ phẩm giả quy mô lớn trên không gian mạng.

Trước đó, triển khai kế hoạch phá án, nhiều Tổ Công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TPHCM đã đồng loạt kiểm tra, khám xét các kho hàng tại phường Linh Xuân, phường Thông Tây Hội, phường An Hội Tây.

2. tống đạt Quyết định khởi tố bị can.jpg
Cơ quan CSĐT tống đạt Quyết định khởi tố bị can đối với các đối tượng

Kết quả, lực lượng chức năng đã bắt giữ 4 đối tượng, gồm: Lê Thị Kim Tuyến (sinh năm: 1990; quê quán TPHCM); Lê Thị Hoài Hiệp (sinh năm: 1991; quê quán tỉnh Gia Lai); Nguyễn Thị Thúy Hiền (sinh năm: 1994; quê quán tỉnh Gia Lai); Thái Vĩ Khương (sinh năm: 1987; quê quán tỉnh Gia Lai).

z7514557359226_d6bc9b94dfefb11d267a9427f89225cb.jpg
Tang vật thu giữ

Cơ quan chức năng xác định, từ đầu năm 2025 đến nay, các đối tượng đã đưa ra thị trường hơn 10.000 chai nước hoa giả các nhãn hiệu nổi tiếng, trị giá khoảng 10 tỷ đồng.

Tin liên quan
MẠNH THẮNG - CẨM NƯƠNG

Từ khóa

MỸ PHẨM GIẢ mỹ phẩm giả mỹ phẩm giả mạo mỹ phẩm thực phẩm giả tphcm nước hoa giả

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn