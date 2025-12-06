Mở hướng phát triển bền vững cho trà Việt

Ngày 6-12, trong khuôn khổ Lễ hội Trà quốc tế 2025, chương trình Tea Summit đã diễn ra tại phường Xuân Hương - Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), quy tụ các chuyên gia, nhà nghiên cứu văn hoá, nhà quản lý ngành trà trong nước và quốc tế.

Ban Tổ chức Lễ hội Trà quốc tế 2025 đã tổ chức các phiên thảo luận, mang đến góc nhìn đa chiều từ văn hóa, kinh tế đến nghiên cứu chuyên sâu, góp phần định hình chiến lược phát triển của ngành trà Việt Nam trong thời gian tới.

Buổi toạ đàm trà trong khuôn khổ Lễ hội Trà quốc tế 2025

Các thảo luận xoay quanh chủ đề nông nghiệp tái sinh (regenerative agriculture), quản lý rừng trà cổ thụ, canh tác bền vững, tài chính xanh và cơ hội kinh tế xanh. Các diễn giả chia sẻ mô hình thành công của các nước, cùng dự báo tương lai nông nghiệp trà trong bối cảnh biến đổi khí hậu.

Ngoài ra, các chuyên gia Việt Nam và Nhật Bản có buổi tọa đàm khai thác các khía cạnh liên quan tác dụng về phương diện sức khỏe của trà, nhấn mạnh yếu tố tuổi thọ, khỏe mạnh của người Nhật có liên quan gì đến thói quen dùng trà.

Diễn giả trình bày tại hội thảo

Những chia sẻ từ nhiều lĩnh vực nghiên cứu, nghệ thuật, nông nghiệp và văn hóa được kỳ vọng tạo nên một bức tranh toàn diện về hành trình di sản và tương lai của trà Việt. Đây là một trong các hoạt động quan trọng của Lễ hội Trà quốc tế 2025, mở ra hướng tiếp cận mới cho sự phát triển bền vững của ngành trà trong bối cảnh toàn cầu hóa.

ĐOÀN KIÊN