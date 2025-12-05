Văn hóa - Giải trí

Khai mạc Lễ hội Nghinh Ông Lại Sơn năm 2025

Với chủ đề “Đặc khu Kiên Hải - Khát vọng vươn xa”, lễ hội gồm phần lễ và phần hội.

Một tiết mục văn nghệ trong chương trình văn nghệ khai mạc Lễ hội Nghinh Ông Lại Sơn năm 2025
Một tiết mục văn nghệ trong chương trình văn nghệ khai mạc Lễ hội Nghinh Ông Lại Sơn năm 2025

Tối 4-12, tại Lăng Thần Nam Hải Lại Sơn, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh An Giang phối hợp UBND đặc khu Kiên Hải tổ chức chương trình văn nghệ khai mạc Lễ hội Nghinh Ông Lại Sơn năm 2025.

Lễ hội Nghinh Ông Lại Sơn, đặc khu Kiên Hải (tỉnh An Giang) năm 2025 diễn ra trong 2 ngày 4 và 5-12 (nhằm ngày 15 và 16-10 Âm lịch). Với chủ đề “Đặc khu Kiên Hải - Khát vọng vươn xa”, lễ hội gồm phần lễ và phần hội. Ở phần lễ, ngoài lễ Nghinh thần Nam Hải chính còn cung thỉnh các vị thần linh, cầu an, cầu siêu, kiến quân…

Các đại biểu tham dự

Phần hội sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao ý nghĩa, đặc sắc như: chương trình nghệ thuật; giải việt dã quanh đảo Lại Sơn “Vì Hòn Sơn xanh” tỉnh An Giang năm 2025; giải bóng đá, giải cầu lông; trưng bày hình ảnh tư liệu về biển, đảo và danh lam thắng cảnh Kiên Hải gắn với cuộc thi rung chuông vàng.

Bên cạnh đó, lễ hội cũng diễn ra các hoạt động phục vụ người dân đọc sách, trưng bày sách; không gian trưng bày, giới thiệu, quảng bá du lịch; quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm đặc trưng của tỉnh và đặc khu…

NAM KHÔI

