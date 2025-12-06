Dàn sao Việt tỏa sáng tại Tuần lễ Điện ảnh Việt Nam tại Pháp

Tối 5-12 tại Paris (rạng sáng 6-12 giờ Việt Nam), Tuần lễ “Điện ảnh Việt Nam - Hành trình Ánh sáng” đã khai mạc tại rạp Le Grand Rex (Pháp).

Dàn nghệ sĩ Việt tham dự tuần lễ Điện ảnh Việt Nam tại Pháp

Sự kiện do Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) và AVSE Global đồng tổ chức, dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp.

Lễ khai mạc trở thành điểm hội tụ nổi bật của nghệ sĩ hai nước, với sự tham dự của các gương mặt tên tuổi: Nhà sản xuất Kiều Thị Thanh Thúy, đạo diễn Đặng Thái Huyền (phim Mưa đỏ); nhà sản xuất Trần Thị Bích Ngọc; diễn viên Kaity Nguyễn, Hiếu Nguyễn, Bảo Định (phim Tử chiến trên không); diễn viên Lê Tú Oanh (phim Mưa trên cánh bướm); NSƯT Lê Vi; nghệ sĩ cello Đinh Hoài Xuân; nhạc sĩ Quốc Trung; Diva Hồng Nhung; đạo diễn Stephan Lý Cường, Nguyễn Hữu Mười…, cùng đông đảo khách mời quốc tế.

Các nghệ sĩ trong nước và quốc tế tham gia khai mạc Tuần phim

Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng đánh giá, đây là “dấu ấn văn hóa - nghệ thuật đặc biệt”, góp phần đưa hình ảnh Việt Nam đến rộng rãi công chúng Pháp.

Phát biểu tại sự kiện, TS Ngô Phương Lan, Chủ tịch VFDA nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt khi chương trình diễn ra đúng thời điểm Việt Nam kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước và 80 năm Quốc khánh, cũng trùng với tháng kỷ niệm 130 năm ngày anh em Lumière khai sinh điện ảnh thế giới.

Đại sứ Đinh Toàn Thắng và bà Ngô Phương Lan - Chủ tịch VFDA, đại diện Ban tổ chức tuần phim

Lễ khai mạc mở màn bằng “bản giao hưởng điện ảnh - âm nhạc” đầy cảm xúc với những giai điệu từ Cánh đồng bất tận, Truyền thuyết quán Tiên. Màn trình diễn Sous le Ciel de Paris của nghệ sĩ Đinh Hoài Xuân và dàn nhạc Giao hưởng Paris cùng phần thể hiện La vie en rose của Diva Hồng Nhung đã khiến khán phòng Grand Rex nhiều lần bùng nổ cảm xúc.

Hơn 2.000 chỗ ngồi trong rạp Grand Rex được lấp kín

Tâm điểm chương trình là buổi công chiếu tác phẩm hành động Tử chiến trên không, lấy cảm hứng từ vụ không tặc năm 1978. Khán giả Pháp bày tỏ sự bất ngờ trước chất lượng kỹ thuật và diễn xuất. Xuất hiện trên thảm đỏ, Kaity Nguyễn xúc động chia sẻ niềm tự hào khi phim Việt được chiếu tại rạp lớn nhất châu Âu.

Tuần lễ kéo dài đến 12-12 với 17 phim tiêu biểu được chiếu, triển lãm ảnh, giao lưu nghệ sĩ và hội thảo hợp tác điện ảnh Việt - Pháp, kỳ vọng đón khoảng 5.000 lượt khách.

PHƯƠNG HÀ